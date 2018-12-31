انتخابات تشريعية في تشاد في النصف الأول من 2019

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 07:53 م

رئيس تشاد ادريس ديبي في نجامينا في 23 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي الإثنين أن انتخابات تشريعية وبلدية أرجئت مرارا منذ سنتين، ستجرى "قبل نهاية النصف الأول" من 2019.

وقال ديبي في تمنياته للعام الجديد "سيتسم العام 2019 باجراء انتخابات تشريعية وبلدية".

وقد أجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2011. وكان يُفترض أن تنتهي ولاية المجلس التشريعي الثالث في 21 حزيران/يونيو 2015، لكن قانونا دستوريا مددها.

واوضح المعارض صالح كبزابو لوكالة فرانس برس "ليس من صلاحية رئيس جمهورية تشاد تحديد مواعيد الانتخابات. اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة -التي يمكن في أفضل الحالات تشكيلها في منتصف كانون الثاني/يناير- هي التي تحدد موعد الانتخابات، طبقا للقانون الانتخابي".

وأضاف أن "إدريس ديبي لا يتحدث ايضا عن الحريات التي تتعرض للانتهاك باستمرار او عن ارادة في تحسين الشفافية الانتخابية".

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، خلال زيارته الى تشاد، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمساعدة تشاد ماديا على تنظيم الانتخابات.

ويأمل إدريس ديبي في الحصول على 30 مليار فرنك افريقي (اكثر من 45 مليون يورو) من المجموعة الدولية لتنظيم هذه الانتخابات.

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