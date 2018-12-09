انتخابات تشريعية مبكرة في ارمينيا لتعزيز سلطة رئيس الحكومة

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 09:43 ص

إعلانات انتخابية في يريفان في 06 كانون الأول/ديسمبر 2018

يدلي الناخبون في ارمينيا بأصواتهم الأحد في اقتراع تشريعي مبكر دعا إليها رئيس الوزراء الإصلاحي نيكولا باشينيان الذي يأمل في الحصول على أغلبية وتعزيز موقعه بعد وصوله إلى السلطة على أثر انتفاضة شعبية.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، للتصويت الذي يستمر حتى الساعة 16,00 ت غ في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في جنوب القوقاز.

وكان باشينيان الصحافي السابق البالغ من العمر 43 عاما، تولى رئاسة الحكومة في أيار/مايو بعدما قاد تظاهرات سلمية استمرت أسابيع ضد الحكومة وأدت الى الإطاحة بسيرج سركيسيان الذي كان يقود الحكومة منذ عشر سنوات.

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر نجح باشينيان في مناورة سياسية تتمثل بإعلان استقالته ثم الاتفاق مع النواب على الإخفاق مرتين في انتخاب رئيس جديد للوزراء. وهذا يمثل ذريعة لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وتتنافس في هذه الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في 2022 قبل ان يتم تقديم موعدها، تسعة أحزاب وكتلتين انتخابيتين على مقاعد البرلمان البالغ عددها 101.

وقال باشينيان الذي يشغل منصب رئيس الحكومة بالوكالة حاليا، في تجمع لأنصاره الأسبوع الماضي إن "عملية ثورية غير مكتملة وشكوك سياسية تعرقل التنمية الاقتصادية لإرمينيا". ووعد بتنظيم "أفضل انتخابات على الإطلاق تشهدها ارمينيا".

وأضاف "سنحوّل أرمينيا إلى بلد صناعي بتقنية عالية ونوجهها نحو التصدير.

وأطلق باشينيان منذ توليه السلطة حملة واسعة ضد الفساد -- من الجيش إلى الجمارك وحتى المدارس --. وهو يدعو إلى "ثورة اقتصادية" في بلد يعيش ثلاثون بالمئة من سكانه تحت عتبة الفقر، حسب الأرقام الرسمية.

- "مواجهة الواقع" -

سياسيا، يعد باشينيان زعيم "الثورة المخملية" في إرمينيا "بتعزيز التحالف الاستراتيجي مع روسيا وفي الوقت نفس تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

ويرى المحللون أن باشينيان الذي اعتبر بطلا وطنيا خلال الاحتجاجات على الحكومة في الربيع، سعى إلى تنظيم هذه الانتخابات المبكرة بينما بلغت شعبيته أوجها.

وحصلت كتلة باشينيان في الانتخابات البلدية في أيلول/سبتمبر على أكثر من ثمانين بالمئة من الأصوات في العاصمة يريفان حيث يعيش حوالى أربعين بالمئة من سكان إرمينيا.

وقال المحلل غيفورك بوغوسيان لوكالة فرانس برس إنه "تمت الدعوة إلى الانتخابات في أوج موجة الحماس الثوري". وأضاف "لكن بعد الاقتراع، سيتراجع هذا الشعور وسيواجه باشينيان وفريقه الواقع".

وصرحت إيفيتا باكشيان (43 عاما) بائعة الورود في يريفان لوكالة فرانس برس "سأصوت لباشينيان لأنني أعتقد أنه سيضع كل المسؤولين الفاسدين الذين نهبوا الدولة لسنوات، في السجن".

لكن سيمون مارتيروسيان (67 عاما) المتقاعد قال إنه لن يصوت لحزب باشينيان "لأنهم لم يحققوا اي نتيجة عملية". وأضاف "لم يتغير أي شيء في حياتي خلال سبعة أشهر من حكم باشينيان وحياة الناس ليست أفضل".

وبموجب القانون في ارمينيا، يحتاج أي حزب إلى خمسة بالمئة من أصوات الناخبين على الأقل ليتمكن من شغل مقعد في البرلمان. أما الكتل الانتخابية، فيجب أن تحصل على 7 بالمئة من الأصوات.

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