انتخابات رئاسية في جزر القمر في 24 آذار/مارس المقبل

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 ديسمبر, 2018 03:40 م

رئيس جزر القمر غزالي عثماني في موتسامودو في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018

سيختار الناخبون في جزر القمر في 24 آذار/مارس المقبل رئيساً وحكّاماً للجزر الثلاث في هذا الارخبيل، وفق مرسوم رئاسي صدر الاثنين.

وتجري الدورة الثانية لهذه الانتخابات في 21 نيسان/أبريل، وفق المرسوم الذي يدعو الناخبين الى اختيار حكّام الجزر الثلاث الكبرى في هذا الأرخبيل، وهي القمر الكبرى وموهيلي وأنجوان.

وتشهد الاجواء السياسية تدهورا في جزر القمر منذ الاستفتاء الرئاسي في 30 تموز/يوليو الماضي لتعزيز سلطات الرئيس غزالي عثماني، إذ سمح بتولي الرئاسة لدورتين متتاليتين بدل واحدة. ويمس القرار بمبدأ تداول السلطة كل خمس سنوات بين الجزر الثلاث الرئيسية في الأرخبيل.

ووفقا لهذا المبدأ، فإن الرئاسة المقبلة يجب أن تكون من نصيب جزيرة أنجوان حيث غالبية المعارضة.

ووقعت تظاهرات عنيفة مناهضة لتلك التعديلات، ففي تشرين الأول/أكتوبر، قامت مجموعة من المتمردين بمواجهة القوات الرسمية في موتسامودو عاصمة أنجوان.

وشهدت الجزر الثلاث منذ استقلالها عن فرنسا عام 1975 حوالى 20 انقلاباً أو محاولة انقلاب.

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