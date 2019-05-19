هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2019 10:17 ص

رئيس ملاوي بيتر موثاريكا يخاطب انصاره لدى بدء الحملة الانتخابية في 7 نيسان/ايريل 2019 في ليلونغوي

يواجه الرئيس المالاوي المنتهية ولايته بيتر موثاريكا (78 عاما) مصيره السياسي الثلاثاء خلال انتخابات رئاسية غير معروفة النتائج، حيث سيواجه زعيم المعارضة واثنين من اعضاء حكومته.

وسينتخب ال 6,8 ملايين ناخب في اليوم نفسه نوابهم ورؤساء بلدياتهم في هذا البلد الفقير والزراعي في افريقيا الجنوبية، والذي يعتمد كثيرا على المساعدات الدولية.

ويسعى موثاريكا الذي يتولى السلطة منذ 2014، الى ولاية ثانية مقابل سبعة مرشحين آخرين.

وقد شوهت رئاسته قضايا فساد، فيما كان تعهد بالتصدي لهذه الآفة. وتورط شخصيا في قضية رشى تبلغ 3,9 مليون دولار.

واكد في البداية أنه "مقتنع أنها هبة"، ثم اضطر إلى سداد 200 ألف دولار.

وخلال الحملة، حرص على تجنب إثارة الفضيحة.

وقال خلال اجتماعه الانتخابي الاخير السبت في بلانتير أمام آلاف من أنصاره "لقد وضعنا مالاوي على طريق التقدم".

واضاف "إذا منحتموني خمس سنوات إضافية، فسأقوم بتحويل هذا البلد، بحيث لن تتمكنوا من التعرف إليه... سنصل إلى مستوى سنغافورة أو ماليزيا".

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