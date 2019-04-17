هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2019 10:24 ص

فازت سيدتان من أصل خمس مرشحات في انتخابات المجلس البلدي المركزي التي أجريت في قطر، بحسب النتائج التي تم الإعلان عنها الأربعاء من اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس.

وأعلنت اللجنة أنه من أصل 27,722 ناخبا مسجلا، بلغت نسبة المشاركة 50,1% من إجمالي الناخبين.

وترشح 85 شخصا في انتخابات المجلس البلدي. وهو الهيئة الوحيدة التي يختار المواطنون بشكل مباشر ممثليهم فيها في هذه الإمارة الخليجية الصغيرة.

وأكدت شيخة الجفيري التي أعيد انتخابها، لوكالة فرانس برس "كانت هناك مشاركة كبيرة من النساء وعدد الناخبات في دائرتي يفوق عدد الناخبين ما يدل على وعيهن السياسي".

وعن فوز امرأتين فقط في هذه الانتخابات، أكدت الجفيري "كنت أتمنى أن يكون هناك عدد أكبر من النساء ولكن أقول لهن لا تيأسوا وواصلن الكفاح".

وأعيد انتخاب سيدة اخرى هي فاطمة الكواري.

وترشحت خمس سيدات هذا العام للمشاركة في الانتخابات، مثل ما حدث عام 2005.

وتم تنظيم أول انتخابات للمجلس البلدي المركزي في عام 1999.

ونفت شيخة الجفيري تأثير العوامل القبلية أو العائلية على هذه الانتخابات، مؤكدة ""هذا كلام غير صحيح، ففي دائرتي قام بعض أفراد من عائلة المرشح المنافس بالتصويت لي، لقد فضلوا الكفاءة على القبلية والعائلة."

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