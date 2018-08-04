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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 08:55 م 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 20:55

صورة لغباغبو خلال تظاهرة مؤيدة لتحالف المعارضة في ساحل العاج في 28 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)