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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 09:15 ص 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:15

عارف ألفي في اسلام اباد في 27 اب/اغسطس 2018 (afp_tickers)