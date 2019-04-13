هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2019 03:04 م

صورة من الارشيف تظهر عمالا هنود وهم يحضرون أعلاما وصورا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي لاستخدامها للزينة في في كالكوتا في 2 نيسان/ابريل 2019

تعرض مرشحان من حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لانتقادات واسعة السبت بعدما ظهرا وهما يهددان الناس للتصويت لهما في الانتخابات التشريعية.

وكثيرا ما يُتّهم السياسيون باللجوء إلى التخويف للفوز بأصوات الناخبين في الهند. ويُحظر جمع الأصوات على أساس ديني أو تهديد الناخبين.

وأظهر تسجيل مصور وزيرة شؤون المرأة والطفل في الهند مانيكا غاندي، زوجة السياسي الراحل سانجاي غاندي، وهي تحذّر تجمعا من المسلمين بالتصويت لها وإلا سيتم تهميشهم في حال عادت إلى السلطة.

وقالت خلال تجمع انتخابي الجمعة "أنا أفوز بمساعدة الناس. لكن إذا جاء ذلك دون دعم من المسلمين، فلن يكون الأمر جيدا".

وأضافت "سيترك ذلك شعورا بالمرارة. وعندما سيأتي أي مسلم بطلب ما، فسأقول لنفسي +لا يهم+".

وأثارت تصريحاتها غضبا واسعة على الإنترنت ومطالبات بالتحرك من قبل حزب المؤتمر المعارض الذي يقوده راهول غاندي بينما طالبتها السلطات الانتخابية المحلية بتفسير تصريحاتها.

وشكلت مانيكا غاندي حزبها الخاص قبل أن تنضم إلى حزب "بهاراتيا جاناتا" اليميني الذي يتزعمه مودي العام 2004.

وفي حادثة أخرى، قال الراهب الهندوسي ساكشي ماهراج أمام حشد في مدينة كانبور الشمالية إنه سوف "يلعن" من لا يصوتون له.

وقال "عندما يأتي رجل ورع للتوسل لشيء ما ولا يعطى ما طلبه، فإنه ينتزع السعادة من العائلة بأكملها ويلعنها"، مضيفا أن كلامه منقول عن نصوص هندوسية مقدسة.

ويواجه ماهراج 34 تهمة جنائية تشمل الاشتباه بالقتل والسرقة والخداع. لكنه يترشح لتمثيل مدينة أوناو في ولاية أُوتار برديش في البرلمان لولاية ثانية.

وكان الراهب المنتمي إلى حزب مودي دعا الهندوس في الماضي لإنجاب أربعة أطفال لتنمو أعدادهم أسرع من المسلمين.

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