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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 10:00 ص 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 10:00

واجه زير الخارجية البريطاني جيريمي هانت انتقادات من عالم الدبلوماسية لأنه شبه الاتحاد الاوروبي بالاتحاد السوفياتي في خطاب ألقاه في مؤتمر الحزب المحافظ الاحد.

وقد اتهم جيريمي هانت الاتحاد الاوروبي بالسعي الى "معاقبة" المملكة المتحدة لأنها قررت الانسحاب منه، وشبه ذلك بمحاولة الاتحاد السوفياتي السابق منع مواطنيه من السفر.

ورد بيتر ريكيتس السكرتير الدائم في الخارجية البريطانية من 2006 الى 2010، اي ارفع منصب في الوزارة، على تويتر، واصفا هذه التصريحات بأنها "حماقات لا تليق بوزير للخارجية البريطانية".

وعلى الشبكة الاجتماعية نفسها وبعد اللورد ريكيتس، قال سايمون فريزر الذي استقال ايضا من هذا المنصب "أيا يكن رأيك حول بريكست، فإن من الخطأ الفاضح لوزير الخارجية البريطاني أن يقارن الاتحاد الأوروبي بالاتحاد السوفياتي".

وستنسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي اواخر اذار/مارس 2019، لكن قبل ستة اشهر من ذلك، تراوح المفاوضات مكانها.

وفي خطابه الاحد، تطرق جيريمي هانت الى زيارة الى ليتوانيا، التي اصبحت "ديموقراطية حديثة، عضوا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الاوروبي" بعدما حصلت على استقلالها.

واضاف "ماذا حل بالثقة وبمثل الحلم الاوروبي؟ الهدف من الاتحاد الاوروبي هو حماية الحرية. الاتحاد السوفياتي هو الذي كان يمنع الناس من المغادرة".

وأطلق تحذيرا قال فيه "إذا ما حولتم النادي الأوروبي الى سجن، فإن الرغبة في الفرار لن تنقص، لكنها ستكبر ولن نكون السجين الوحيد الذي يسعى الى الفرار".

وردت سفيرة ليتوانيا في لندن على تويتر بأن "الإتحاد الأوروبي جلب الازدهار والمساواة والنمو والاحترام" لبلادها، فيما "دمر" السوفيات "حياة ثلاثة اجيال".

كذلك اشار جيريمي هانت الذي يعتبر خليفة محتملا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، الى مارغريت ثاتشر التي أطلقت "لا، لا ولا" شهيرة لمقترحات رئيس المفوضية الاوروبية جاك ديلور في 1990.

وفي مقابلة مع صحيفة تلغراف نشرت الاثنين، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي هاجم "الذين وعدوا بصنع العجائب" خلال الحملة لاستفتاء 2016 حول بريكست، ووصفهم بأنهم "كاذبون".

وقال هانت "اذا كان الرئيس ماكرون يعتقد اننا سنعود زاحفين، ونسعى يائسين للعودة الى النادي في غضون بضع سنوات (...) فانه لا يعرفنا حق المعرفة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب