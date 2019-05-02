هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 09:09 م

موظفة تساعد مسافراً أمام بوابة تسجيل خلال إضراب طياري الناقل الجوي الاسكندينافي في مطار كاستروب في الدنمارك في 26 نيسان/ابريل 2019

أعلن طيّارو شركة "أس إيه أس" الاسكندينافية مساء الخميس إنهاء إضرابهم الذي نفّذوه طيلة أسبوع وتأثّرت من جرّائه حوالى أربعة آلاف رحلة و380 ألف راكب، مؤكّدين أنّهم توصّلوا إلى اتفاق مع ربّ عملهم على عقد عمل جماعي جديد.

وقالت رابطة الطيارين السويديين في بيان إنّ "طيّاري أس إيه أس توصّلوا لاتّفاق مع الإدارة على توقيع عقد عمل جماعي جديد".

وأضاف البيان أنّه بناء على هذا الاتفاق تقرّر "تعليق" الإضراب في الحال.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة ريكارد غوستافسون خلال مؤتمر صحافي في ستوكهولم إنّ رحلات أس إيه أس ستستأنف "في أسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى أنّ الأمر يتطلّب نهاراً كاملاً اعتباراً من الجمعة كي يعود العمل إلى طبيعته.

ولفت غوستافسون إلى أنّ "عدداً كبيراً من الطائرات والطواقم ليسوا موجودين حالياً في المكان المناسب".

والتحرّك الاحتجاجي الذي بدأ في 26 نيسان/أبريل تأثّرت به الغالبية العظمى من الرحلات الداخلية والأوروبية والطويلة المدى للناقل الاسكندينافي، ذلك أنّ أكثر من 1400 من طيّاري الشركة التزموا بالإضراب.

وتكبّدت الشركة خسائر من جراء الإضراب وصلت إلى 70 مليون كورونة (6,5 مليون يورو) يومياً، أي ما مجموعه نصف مليار كورونة، وهو مبلغ يعادل إجمالي خسائر الشركة في الربع الأول، بحسب جاكوب بيدرسن المحلّل في مصرف سيدبنك.

وكانت رابطة الطيارين السويديين التي دعت إلى هذا الإضراب وأيّدتها فيه نظيرتاها الدنماركية والنروجية، أعلنت أنّها لجأت إلى هذا الخيار الأخير بعدما فشلت أشهر من المفاوضات في إيجاد حلّ ل"تدهور ظروف العمل، فهناك مواعيد العمل المفاجئة وانعدام الأمن الوظيفي" بالنسبة إلى الطيارين.

ويومها ردّ اتّحاد شركات النقل الجوي في السويد بالقول إنّه لا يستطيع قبول زيادة بنسبة 13% في المرتبات بحسب ما يطلب الطيارون بالنظر إلى "معدل الرواتب المرتفع أصلاً والبالغ 93 ألف كورونة (8766 يورو) شهرياً".

وفي السنوات الأخيرة، أطلقت الشركة عدّة برامج تقشف لتحسين الأرباح بعدما لامست الإفلاس عام 2012.

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