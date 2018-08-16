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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 10:48 ص 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:48

أفغان شيعة يشيعون في 16 آب/اغسطس 2018 جنازة احد ضحايا هجوم انتحاري في كابول

انتهى الخميس هجوم على مركز تدريب لاجهزة الاستخبارات الافغانية من دون ان يسفر عن ضحايا مدنيين في حدث نادر تشهده كابول، وذلك غداة هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية اسفر عن مقتل عشرات الطلاب واعتبرت منظمة العفو الدولية انه "جريمة حرب".

وقال المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانكزاي "انتهت عملية التمشيط. قتل المهاجمان وليس هناك ضحايا اخرون".

وكان المسلحان صعدا الى مبنى قيد البناء واستهدفا منه مركز تدريب للادارة الوطنية للامن (الاستخبارات الافغانية) ثم تبادلا اطلاق النار لساعات مع قوات الامن الافغانية، وفق العديد من المسؤولين.

واظهرت مشاهد بثتها قناة "تولونيوز" الخاصة آليات عسكرية تجوب المنطقة فيما كانت مروحية تحلق في الاجواء.

ولم تتبن اي جهة الهجوم حتى الان، لكنه يأتي في ختام اسبوع دام في افغانستان.

فقد وقع بعد اقل من 24 ساعة من هجوم انتحاري اوقع 37 قتيلا على الاقل في مدرسة في حي شيعي في كابول وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية عبر وكالة اعماق التابعة له.

وقالت اليونيسف ان تلاميذ تراوح اعمارهم بين 16 و18 عاما كانوا يخضعون في المدرسة لاختبار يؤهلهم لدخول الجامعة.

وشددت الوكالة الاممية على "وجوب الا يتعرض اطفال لاعمال عنف"، مبدية اسفها للهجوم.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان ان "استهدافا معتمدا لمدنيين ومراكز تعليمية هو جريمة حرب".

واعتبرت ان الحكومات الغربية التي تعيد "الافا" من المهاجرين الافغان الى بلدهم الام "غير الآمن" ترتكب "انتهاكات للقانون الدولي".

- "يقتلوننا" -

شاركت عائلات واقرباء تسعة اشخاص قضوا في اعتداء الاربعاء في تشييع جماعي الخميس وسط اجواء من الحزن.

وقال احد الحاضرين "انهم يقتلون المتعلمين بيننا. انهم يقتلوننا كل يوم. بئس وقف اطلاق النار الذي اعلنتموه ومفاوضات السلام المزعومة"، في اشارة الى مساعي كابول لاجراء مفاوضات سلام مع طالبان تضع حدا لحرب مستمرة منذ 17 عاما.

وتمارس ضغوط كثيفة على المتمردين للموافقة على بدء مفاوضات سلام مع الحكومة الافغانية.

وكانت طالبان التزمت في حزيران/يونيو وقفا لاطلاق النار لثلاثة ايام لمناسبة عيد الفطر، ما احيا الامال بامكان التوصل الى سلام.

وقال شاهنشاه شاهين التاجر من كابول "نشهد كل يوم هجمات دامية في كابول ومدن كبرى اخرى. لا اعتقد ان طالبان يؤمنون بمفاوضات السلام".

واورد المحلل رحيم الله يوسف زاي المتخصص في شؤون طالبان ان هؤلاء "سيحاولون تعزيز موقعهم في هذه المفاوضات، من هنا لا يمكن استبعاد مزيد من الهجمات حتى اعلان وقف للنار".

واضاف "انه موسم المعارك ومتمردو طالبان يريدون مراكمة الانتصارات قبل الشتاء".

والخميس الفائت، شنت طالبان هجوما على مدينة غزنة لم يتمكن الجيش الافغاني من صده الا بعد ايام عدة باسناد جوي اميركي. واستعادت المدينة الاستراتيجية غير البعيدة من كابول الاربعاء هدوءا هشا.

وبدأت احياء في غزنة الخميس تلقي مساعدات انسانية فيما عاودت شبكة الهاتف النقال نشاطها تدريجا.

والثلاثاء، نجح المتمردون في الاستيلاء على قاعدة عسكرية في ولاية فرياب (شمال غرب) كان ينتشر فيها نحو مئة جندي.

وتقول الامم المتحدة ان النزاع اسفر عن مقتل نحو 1700 مدني في الاشهر الستة من العام، وهو عدد قياسي منذ عشرة اعوام. وقضى نصف هؤلاء في اعتداءات نسبت خصوصا الى تنظيم الدولة الاسلامية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب