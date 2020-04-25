هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أبريل, 2020 02:52 ص

تمرد في سجن فيلا ديفوتو، بوينس ايرس، 24 نيسان/ابريل 2020

أنهى عشرات المعتقلين في سجن بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس تمردهم الذي بدأ الجمعة على خلفية تأكّد إصابة أحد الحراس في المنشأة بفيروس كورونا المستجد، ووافقوا على التحاور مع السلطات، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة.

استمر التمرد تسع ساعات في السجن الذي يأوي نحو 2200 معتقل، ولم تعلن السلطات تسجيل إصابات.

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر في وزارة العدل، ان ممثلين للسجناء وافقوا على مناقشة مخاوفهم مع السلطات.

ونشرت قوات الأمن في محيط سجن فيلا ديفوتو، وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بسماع انفجارات داخل المؤسسة.

ونجحت مجموعة من المحتجزين في الصعود إلى سطح السجن ورمي مقذوفات على الفريق الأمني الذي كان يحاول احتواء أعمال الشغب.

وطالب السجناء بحضور قاض للاستماع إليهم وباتخاذ إجراءات صحية عاجلة بعدما تأكدت إصابة أحد المشرفين على السجن بكوفيد-19.

وكُتب على لافتة عُلّقت على سطح البناء "نرفض الموت في السجن".

واندلعت أعمال شغب مماثلة في سجون أخرى الأسبوع الماضي، بينها فلورنسيو فاريلا في منطقة بوينس آيرس حيث توفّي سجين وأصيب 20.

وفرضت الأرجنتين إجراءات حجر منذ 20 آذار/مارس وسجّلت أكثر من 3400 إصابة بفيروس كورونا و167 وفاة.

وأصدرت محكمة النقض الفدرالية مؤخرا حكما يؤكد ضرورة "إخلاء السجون وإطلاق أكبر عدد ممكن من السجناء قبل أن يتسبب وباء كورونا بمجزرة".

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