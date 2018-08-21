هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 08:17 ص 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:17

أنهت قوات الامن الافغانية هجوما كبيرا استمر أكثر من ست ساعات الثلاثاء في كابول تبناه تنظيم الدولة الاسلامية فيما لا تزال أفغانستان تنتظر ردا رسميا من حركة طالبان على عرض وقف اطلاق النار الذي قدمه الرئيس أشرف غني.

وأطلقت حوالى 30 قذيفة هاون على العاصمة الافغانية من "موقعين منفصلين لكن قريبين" كما أعلنت عملية "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الاطلسي في افغانستان. واضافت في بيان ان أربعة من المهاجمين قتلوا فيما استسلم خمسة آخرون.

من جهته قال الجنرال مراد علي مراد قائد حامية كابول خلال مؤتمر صحافي ان "لدينا ستة جرحى بين مدنيين وعسكريين" متحدثا عن مقتل مهاجمين اثنين فقط.

واشار الناطق باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي الى حصيلة مماثلة لتلك التي اوردها المسؤول العسكري. وقال "لقد انتهى الهجوم، وتم توقيف اربعة مشتبه بهم ايضا. وأطلق نحو عشرين قذيفة هاون".

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم عبر وكالة "اعماق" الدعائية الناطقة باسمه على تلغرام. وقال ان الهدف كان "المقر الرئاسي".

وسقطت القذائف أيضا على العاصمة فيما كان الرئيس يلقي خطاب أول ايام عيد الاضحى والذي نقل مباشرة على فيسبوك. وأمكن رؤية الرئيس يتوقف عدة مرات عن الكلام فيما يُسمع دوي الانفجارات. ثم قال "هذه الامة لن ترضخ لهذه الهجمات الصاروخية".

وكان الرئيس عرض الاحد هدنة لمدة ثلاثة أشهر على حركة طالبان. ونفى الناطق باسم الحركة في رسالة وجهت الى وكالة فرانس برس، أي ضلوع في الهجوم.

وبدأ الهجوم حوالى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (05,30 ت غ) مع سقوط عدة صواريخ على حيين في كابول انطلاقا من مبنى في المدينة القديمة، كما افادت عدة مصادر أمنية.

وقال مسؤولون إن اشتباكات جرت بين قوات الأمن والمسلحين وحلقت مروحية للجيش الافغاني على علو منخفض فوق الشارع القريب من مسجد عيدكاه في وسط المدينة، وأطلقت صاروخا على موقع للمسلحين مما أدى إلى تصاعد سحابة من الغبار.

وشوهد المواطنون الذين كانوا في وقت سابق يشترون أضاحي للعيد، وهم يهرعون بحثا عن مكان آمن فيما كانت السيارات تنحرف مسرعة في الشارع لتجنب الاشتباكات. وسمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار فيما فرضت قوات الأمن طوقا على المنطقة.

وتحصن المهاجمون على ما يبدو في مبنى خلف المسجد الذي كان قد دمر جزئيا في هجوم قبل عدة سنوات ويعتقد أنه لم يكن يستخدم لاقامة صلاة العيد.

وشوهد تواجد أمني مكثف قرب استاد كابول.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش أن المسلحين سيطروا على مبنى قرب المسجد.

- قرب القصر الرئاسي-

كانت افغانستان تنتظر الثلاثاء رد حركة طالبان على عرض وقف اطلاق النار الذي قدمه الرئيس غني مساء الاحد لمدة ثلاثة أشهر بعد أسبوع دموي شهد خصوصا قيام حركة طالبان بمهاجمة غزنة، المدينة الاستراتيجية الواقعة على بعد ساعتين بالسيارة عن العاصمة كابول.

وقال الرئيس الأفغاني إن مكتبه أزال "جميع العقبات" في طريق السلام مؤكدا أن الإعلان صدر عقب مشاورات أجراها مع علماء دين وأحزاب سياسية ومجموعات من المجتمع المدني.

ورحبت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بعرض الهدنة بعد 17 عاما من الحرب.

ولم ترد طالبان على عرض غني لكنها تعهدت الإفراج عن المئات من "سجناء العدو" بمناسبة عيد الأضحى الثلاثاء، لكن دون معرفة من تقصد بالضبط.

وجاء الاقتراح بعد اسبوع شهد موجة من أعمال العنف في افغانستان، مع اقتحام مقاتلي طالبان عاصمة ولاية غزنة وتكثيفهم العمليات ضد قوات الأمن في انحاء البلاد، وسط تقارير رجحت مقتل مئات الأشخاص.

وقال المحلل نزار سارماشار أن قرب الصواريخ من القصر الرئاسي أثناء خطبة غني يؤكد على الثغرات الامنية في العاصمة.

وأضاف "لو سقط أحد الصواريخ على الساحة الخلفية للقصر .. لقتل أو أصاب الرئيس".

ورجح ان هجوما "بمثل هذا التنظيم والتعقيد، يحمل بصمات حركة طالبان"، مضيفا ان عدم تبنيه من قبل الحركة "هو تكتيك جديد تعتمده".

كما اعتبر المحلل العسكري عتيق الله عمرخيل ان تنظيم الدولة الاسلامية "غير قادر على شن هجوم بمثل هذا التعقيد" معربا عن اعتقاده بان "حركة طالبان نفذته رغم ان داعش تبنته".

وجاء اقتراح وقف اطلاق النار بعد هدنة أولية في حزيران/يونيو كانت الاولى منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2001 وأدى إلى الاطاحة بنظام طالبان.

وتصر حركة طالبان على إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن وترفض التفاوض مع الحكومة الافغانية التي تقول أنها غير شرعية.

وفي حزيران/يونيو وفي مؤشر على تغير سياسة الولايات المتحدة التقى مسؤولون أميركيون مع ممثلين من طالبان في الدوحة في تموز/يوليو.

إلا أن اليس ويلز المسؤولة في وزارة الخارجية الاميركية صرحت لوكالة فرانس برس الاثنين أن أي محادثات سلام مستقبلية يجب أن تشمل حكومة كابول ولن تجري مباشرة بين طالبان وواشنطن.

ورحبت كل من الولايات المتحدة وباكستان وكذلك حلف شمال الاطلسي بعرض الرئيس غني ودعوا كل الاطراف الى القاء السلاح.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب