انخفاض الدولار بسبب بيانات التضخم الاميركي واقالة تيلرسون
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الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزير خارحيته المقال ريكس تيلرسون(afp_tickers)
سجل الدولار الاميركي انخفاضاً الثلاثاء مقابل العملات الاوروبية بعد صدور بيانات التضخم التي دلت على ان رفع معدلات الفائدة سيتم تدريجيا، وكذلك بسبب التغيرات السياسية في البيت الابيض.
وفتح السوق المالي الاميركي "وول ستريت" بشكل اقوى بعد ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين 0,2% في شباط/فبراير كما توقع المحللون.
وقال مارفن لوه استراتيجي الاسواق في مؤسسة بي ان واي ميلون ماركتس ان تقرير التضخم "جاء مطابقا تماماً للتوقعات ويعكس جزئيا بعض مخاوف التضخم الذي تسبب بها تقرير البطالة ومؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي".
كما تأثر الدولار بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب اقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون قبل المحادثات مع كوريا الشمالية.
وقال المحلل مايكل هيوسون في مؤسسة "سي ام سي ماركتس" في تغريدة "الدولار الاميركي يسجل ضعفا آخر عقب الاعلان عن إقالة تيلرسون".
وخففت بيانات التضخم من التقلبات في وول ستريت الذي تنفس الصعداء الثلاثاء بعد أن افزعت المخاوف من التضخم وارتفاع معدلات الفائدة المستثمرين في الاسابيع الاخيرة.
ويتوقع ان يرفع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) معدلات الفائدة المعيارية الاسبوع المقبل في واحدة من ثلاث عمليات رفع الفائدة المتوقعة، إلا أن مراقبي الاسواق كانوا يترقبون مؤشرات بأن البنك المركزي سيتصرف بمزيد من الحزم.
بورز/اش/ص ك
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب