هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 08:42 م 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 20:42

وجه المدعي الخاص الذي يحقق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الاميركية روبرت مولر الخميس انذارا قضائيا الى شركة أسسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسليم مستندات على صلة بروسيا، وفق صحيفة نيويورك تايمز، الامر الذي يقرب التحقيق من الرئيس.

وللمرة الاولى منذ بدء تحقيقاته، وجه مولر انذارا قضائيا لشركة مملوكة لترامب في الاسابيع الأخيرة من أجل تسليم كافة المستندات التي بحوزتها على صلة بروسيا وأشياء أخرى تخضع للتحقيق، على ما ذكرت "نيويورك تايمز" نقلا عن شخصين أطلعا على الأمر.

يبدو أن مولر، الذي يحقق أيضا في تواطؤ روسيا مع حملة ترامب، يسعى لتوسعة تحقيقاته لتتضمن النفوذ الذي من الممكن أن تكون الأموال الأجنبية لعبته في أنشطة ترامب السياسية.

ويحقق مولر في جهود جاريد كوشنر صهر ترامب لجذب مستثمرين اجانب لتمويل شركته خلال المرحلة الرئاسية الانتقالية، حسبما ذكرت شبكة "سي ان ان" الشهر الفائت.

ووجه مولر بالفعل اتهامات بحق 13 روسيا لتدخلهم في الانتخابات الرئاسية في خريف 2016 التي فاز بها ترامب، وكذلك بحق ستة اشخاص اخرين بينهم أربعة مساعدين وموظفين سابقين في حملة ترامب الرئاسية.

وحذر ترامب في وقت سابق مولر من تجاوز نطاق تحقيقه والتحول للتركيز على المعاملات التجارية لأسرته.

وفي مقابلة مع "نيويورك تايمز" في تموز/يوليو الفائت، قال الرئيس إن المدعي الخاص سيتجاوز "خطا أحمر" إذا تطرق للتحقيق في الشؤون المالية لأسرته بعيدا عن التحقيق في العلاقة المزعومة مع روسيا.

لكنه امتنع عن التصريح إذا كان سيسعى لإقالة مولر إذا اتخذ المدعي الخاص خطوة كهذه.

وردا على سؤال حول التطور الجديد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "سنواصل التعاون" مع تحقيقات مولر.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب