هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مارس, 2020 11:21 م

انسحب المرشّح بيت بوتيدجيدج من الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأحد، وذلك بعد نتيجته المخيبة في ولاية كارولاينا الجنوبية، الجولة الرابعة من سباق المرشّحين الديموقراطيين للفوز بالترشّح عن حزبهم للرئاسة.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مساعدين لبوتيدجيج قولهم إن المرشّح البالغ 38 عاما والذي ارتفعت حظوظه الرئاسية سريعا بعدما كان مغمورا في بداية السباق، سيعلن الأحد رسميا إنهاء حملته.

وأثار انسحاب بوتيدجيدج، رئيس البلدية السابق لساوث بند بولاية إنديانا، مفاجأة كبرى قبل يومين من "الثلاثاء الكبير" عندما تصوت 14 ولاية في يوم واحد.

وتوقع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي يأمل في الفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات ويُتابع عن كثب معركة خصومه الديموقراطيين، أنّ نائب الرئيس السابق جو بايدن سيكون المستفيد الأكبر من قرار بوتيدجيدج الانسحاب.

وكتب ترامب على تويتر "بيت بوتيدجيدج خارج المعركة. كل اصواته خلال الثلاثاء الكبير ستذهب لـ جو النعسان".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك