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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 04:50 م 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 16:50

فلسطينيون يحملون علما فلسطينيا خلال تجمع قرب خان يونس في قطاع غزة المحاذية لاسرائيل في 16 آذار/مارس 2018

انفجرت عبوة ناسفة السبت قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل من دون ان تسفر عن اصابات بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي الذي رد باستهداف موقع لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

واورد الجيش في بيان ان الانفجار وقع في شمال قطاع غزة وتحديدا في منطقة كانت خالية من اي جندي اسرائيلي.

واضاف "ردا على ذلك، استهدفت دبابات اسرائيلية نقطة مراقبة لحماس، المنظمة الارهابية".

وقالت مصادر فلسطينية ان رد الجيش الاسرائيلي اسفر عن اصابة شخص بجروح طفيفة.

والخميس، انفجرت عبوتان ناسفتان على الحدود ورد الجيش الاسرائيلي ايضا باستهداف مواقع لحماس.

ولم تتبن اي جهة هذه التفجيرات لكن اسرائيل تحمل حماس مسؤولية ما يحصل في قطاع غزة.

وتم التوصل الى وقف اطلاق نار بين اسرائيل وحركة حماس في آب/اغسطس 2014 بعد حرب اسرائيلية مدمرة على قطاع غزة استمرت خمسين يوما.

وتعرض اتفاق وقف اطلاق النار تكرارا لانتهاكات إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل.

وتسيطر حركة حماس على القطاع منذ 2007 بعد ان طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.

وتحاصر اسرائيل القطاع منذ العام 2006، وشددت حصارها عليه بعد سيطرة حماس. ومنذ عام 2008، شنت اسرائيل ثلاث حروب على قطاع غزة الذي يعيش فيه اكثر من مليوني شخص.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب