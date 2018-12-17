انفجار قنبلة أمام مبنى تلفزيوني في أثينا بدون أن يسفر عن ضحايا

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 ديسمبر, 2018 10:40 ص

خبراء الشرطة اليونانية يبحثون عن دليل بعد انفجار قنبلة أمام محطّة "سكايي"في أثينا في 17 كانون الأول/ديسمبر.

أوقعت قنبلة يدويّة الصنع أضراراً ماديّة بعد انفجارها في وقتٍ مبكر صباح الاثنين في محيط مبنى شبكة الإذاعة والتلفزيون اليونانية الخاصة "سكاي"، في ضواحي العاصمة اثينا بدون أن توقع ضحايا.

وأكّدت الشرطة أن القنبلة وهي عبوة يدوية الصنع، انفجرت فجر الاثنين بعد 45 دقيقة من اتصال هاتفي من مجهول لشبكة تلفزيونية أخرى ولموقع إلكتروني، للتحذير من وقوع الانفجار، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.

وبعد الاتصال الهاتفي، أغلقت الشرطة الطرقات المجاورة لمبنى الشبكة الإعلامية التي تعتبر من الأبرز في البلاد وتعود إلى عائلة مالكي السفن آلافوزوس.

وأشارت الشرطة إلى أن القنبلة التي كانت موضوعةً قرب سياج المبنى، أدّت إلى تحطيم زجاج مدخله الرئيسي.

وتعليقاً على ذلك، رأت وزيرة الحماية المدنية أولغا جيروفاسيلي أن "الديموقراطية ليست مهددة" وذلك بعدما تفقدت موقع الانفجار بمرافقة الشرطة. وحذّرت الوزيرة كل من "يمهدون الطريق أمام الارهاب أو الفاشية".

في هذه الأثناء، فتحت شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقاً في الحادث ورجحت فرضية ضلوع مجموعات متطرفة يونانية.

والاعتداءات المماثلة التي تستهدف قنوات وإذاعات ومصارف وكذلك مؤسسات عامة وممثليات دبلوماسية، تحصل بشكل متكرر في اليونان منذ عدّة سنوات، وتنسب إلى مجموعات فوضوية أو يسارية متطرفة. وقبل شهرٍ فقط، وقعت محاولة اعتداء أمام منزل نائب المدعي العام لمحكمة النقض في أثينا. واكتشفت الشرطة حينها الجهاز المتفجر وقامت بتفكيكه بعد اتصالين تحذيريين من مجهول لوسيلتين إعلاميتين.

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