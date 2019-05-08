هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2019 07:38 ص

مشهد عام لكابول في 16 شباط/فبراير 2011

هز انفجار قوي وسط كابول الاربعاء ما أدى الى ارتفاع سحب الدخان الاسود فوق العاصمة الافغانية كما أعلنت الشرطة.

وقال الناطق باسم شرطة المدينة فردوس فرامورز لوكالة فرانس برس "يمكنني تأكيد وقوع انفجار في منطقة شار-اي-ناو في كابول. ونحن نتحقق من التفاصيل".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن انفجارا وقع قرب مكاتب منظمة "كير انترناشونال" غير الحكومية العاملة في أفغانستان.

وقال "لا نعرف طبيعة الانفجار بعد لكن سُمع أيضا إطلاق نار من أسلحة صغيرة في المنطقة".

ويأتي الانفجار فيما يواصل ممثلون عن الولايات المتحدة وطالبان محادثات في قطر بهدف انهاء نزاع مستمر منذ نحو 18 عاما.

وتأتي المحادثات بعد قمة في كابول الأسبوع الماضي عرض فيها الرئيس أشرف غني على طالبان وقفا لإطلاق النار في أول أيام شهر رمضان، رفضه المتمردون.

ورفضت طالبان دعوات متكررة لوقف القتال السنة الماضية في محاولة من الحركة لتعزيز موقفها على طاولة المفاوضات بتكثيف العمليات القتالية.

والعام الماضي أعلنت حركة طالبان هدنة لثلاثة أيام في نهاية شهر رمضان بعد إعلان الرئيس غني وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لثلاثة أيام في وقت سابق من ذلك الشهر.

وكان ذلك أول وقف رسمي لإطلاق نار منذ التدخل الاميركي في البلاد عام 2001.

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