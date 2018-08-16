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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 01:18 م 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:18

وزير المال التركي براءة البيرق يلقي كلمة يعرض فيها سياسته الاقتصادية في 10 آب/أغسطس 2018 في اسطنبول

توعدت الولايات المتحدة الخميس بفرض مزيد من العقوبات على تركيا اذا لم يتم الافراج عن القس الاميركي اندرو برانسون في وقت سعت انقرة الى طمأنة المستثمرين الاجانب القلقين من تدهور الليرة.

واكد وزير المال التركي براءة البيرق، وهو ايضا صهر الرئيس رجب طيب اردوغان، الخميس ان بلاده "ستخرج اقوى" من ازمة الليرة التي خسرت اربعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

واوضح في مؤتمر عبر الفيديو مع الاف من المستثمرين ان بلاده ليست على اتصال بصندوق النقد الدولي لطلب مساعدة وان انقرة لن تلجأ الى مراقبة حركة الرساميل.

واذا كانت هذه المواقف طمأنت الاسواق نسبيا واتاحت للعملة التركية الحفاظ على استقرارها لليوم الثالث، فان التوتر البالغ مع واشنطن لا يزال مستمرا.

وفي هذا السياق، نبه وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين الى ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اضافية على انقرة اذا لم تفرج سريعا عن القس برانسون.

وقال خلال اجتماع في البيت الابيض "فرضنا عقوبات على وزراء عديدين في حكومتهم. ننوي اتخاذ تدابير اضافية اذا لم يفرجوا عنه سريعا".

والقس برانسون هو في صلب العاصفة الدبلوماسية بين البلدين، وقد وضع الشهر الفائت في الاقامة الجبرية بعد اعتقاله لاكثر من عام ونصف عام بتهمة التجسس وممارسة انشطة "ارهابية".

وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال الاجتماع ان تركيا لم تكن دولة "صديقة". واضاف "لديهم قس مسيحي مميز انه رجل بريء".

ورفضت محكمة تركية الاربعاء رفع الاقامة الجبرية عن القس، لكن محاميه قال لفرانس برس ان محكمة اعلى ستصدر قرارا في هذا الشأن هذا الاسبوع.

ومن شأن المواقف الاميركية الجديدة ان تشكل مزيدا من الضغوط على العملة التركية التي سجلت انتعاشا منذ الثلاثاء بفضل تدابير اتخذتها انقرة للحد من مضاربات المصارف الاجنبية.

ولا تزال الاسواق مستاءة من احجام البنك المركزي التركي عن رفع معدلات الفائدة رغم تدهور العملة.

- اولويتان -

ووعد البيرق الخميس بان تكون لحكومته اولويتان: مكافحة التضخم الذي بلغ نحو 16 في المئة في تموز/يوليو والانضباط المالي.

وسط هذه الازمة، تلقت انقرة الاربعاء جرعة دعم من قطر. فقد وعد اميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اجتماع مع اردوغان في انقرة باستثمارات بحجم 15 مليار دولار.

وفي مسعى لمد الجسور مجددا مع اوروبا، تشاور اردوغان هاتفيا الاربعاء مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والخميس مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون.

واعلنت انقرة ان اردوغان وماكرون شددا على "اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية" بين بلديهما.

من جهته، اجرى البيرق محادثات الخميس مع نظيره الالماني اولاف شولتز وتوافق الوزيران على ان يلتقيا في 21 ايلول/سبتمبر في برلين، وفق تركيا.

وكان القضاء التركي امر الثلاثاء بالافراج عن جنديين يونانيين والاربعاء عن مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، في قرارين غير متوقعين بعدما ادت هاتان القضيتان الى توتر في العلاقات بين انقرة والدول الاوروبية.

ولاحظ مصدر دبلوماسي اوروبي ان "الافراج (عن الجنديين ومدير منظمة العفو) ليس مصادفة بالتأكيد".

وتدارك "لكن اسباب (الحذر) لا تزال ماثلة: ليس ثمة ضمانات حول استقلال البنك المركزي او القضاء. هذا يظهر فقط ان اردوغان يصبح براغماتيا جدا حين يتعرض لضغوط اقتصادية".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب