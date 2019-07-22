هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يوليو, 2019 09:17 م

قاعة استقبال في إحدى المؤسسات خلال انقطاع للتيار الكهربائي في كراكاس في 22 تموز/يوليو 2019

انقطع التيار الكهربائي عن كراكاس ومناطق أخرى من فنزويلا الإثنين، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس ومستخدمو شبكة الانترنت.

وعند الساعة 16:41 (20:41 ت غ) انقطع التيار الكهربائي عن غالبية العاصمة الفنزويلية، كما أفاد سكان مناطق فنزويلية أخرى على شبكات التواصل الاجتماعي بانقطاع الكهرباء عن مناطقهم.

واكتفت شركة الكهرباء "كوربويليك" التابعة للدولة بالإعلان عن عطل طاول فقط أجزاء من كراكاس.

وشهدت فنزويلا في آذار/مارس انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي طاول ولاياتها الثلاث والعشرين دام أسبوعا، وأدى إلى شلل في الخدمات العامة ولا سيما في شبكات توزيع المياه وعطّل الأعمال والدراسة.

واتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حينها "إرهابيين" لم يسمّهم بتنفيذ اعتداء على محطة "غوري" الكهرومائية التي تؤمّن 80 بالمئة من احتياجات البلاد من الكهرباء.

كذلك شهدت فنزويلا في نيسان/أبريل انقطاعا للتيار الكهربائي دام ساعات طاول قسما كبيرا من مناطقها ولا سيما كراكاس.

وبات انقطاع التيار الكهربائي أمرا اعتيادا في فنزويلا وبخاصة في المناطق الغربية النائية.

وغالبا ما تحمّل الحكومة مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي لمخرّبين لكن خبراء يرجّحون أن تكون أسبابه غياب الاستثمار وسوء الإدارة والفساد.

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