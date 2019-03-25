هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 05:38 م

إخلاء مقر الجمعية الوطنية الفنزويلية بعد انقطاع التيار الكهربائي في 25 آذار/مارس 2019

شهدت مناطق عدة في فنزويلا انقطاعا جديدا للتيار الكهربائي طاول أجزاء كبيرة من العاصمة كراكاس، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أسبوعين من تسبب انقطاع كهربائي بشلل في البلاد.

وقد انقطع التيار الكهربائي في كراكاس عند الساعة 17:20 بتوقيت غرينيتش وطال وسط العاصمة. وقد أدى إلى توقّف إرسال الهواتف الخلوية كما انقطع البث التلفزيوني. وقد سارعت المحال للإقفال خوفا من حصول أعمال نهب.

وقال البعض إن التيار الكهربائي عاد ثم انقطع مجددا.

وشهدت فنزويلا انقطاع كهربائيا بدأ في 7 آذار/مارس ودام لأسبوع، وقد قضى خلاله أكثر من 12 مريضا في المستشفيات. وأدى ذلك الانقطاع إلى توقّف قطاع النقل العام وإلى إبطاء وتيرة انتاج النفط وتوقّف شبكات توزيع المياه.

وقد اتّهم حينها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بشّن "هجوم إلكتروني" ضد بلاده.

وفتحت النيابة العامة الفنزويلية تحقيقا بحق رئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيسا انتقاليا واعترفت به أكثر من خمسين دولة، "للاشتباه بتورّطه في تخريب شبكة الكهرباء".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك