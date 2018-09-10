انقطاع للتيار الكهربائي عن قسم كبير من كراكاس
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فنزويلي يستفيد من الضوء في هاتفه النقال لتدبير شؤونه في منزله بسبب انقطاع التيار الكهربائي(afp_tickers)
شهد قسم كبير من كراكاس الاحد انقطاعا في التيار الكهربائي استمر حوالى 45 دقيقة، في الحادث الرابع من نوعه في غضون اكثر من شهر.
كذلك أثر هذا الانقطاع للتيار على قرى قريبة من كراكاس يقيم فيها حوالى ستة ملايين شخص، مثل لا غوايرا التي تضم المطار الدولي للعاصمة الفنزويلية.
ولم تقدم الشركة الوطنية للكهرباء (لا كوربوليك) تفسيرات لانقطاع التيار الذي حصل في الساعة 12،00 (16،00 ت غ).
وفي 31 تموز/يوليو الماضي، شمل انقطاع للتيار الكهربائي استمر ثلاث ساعات، 60% من كراكاس، كما قالت الشركة الوطنية للكهرباء.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية عميقة. ويواجه عدد كبير من ولاياتها باستمرار انقطاعا للتيار الكهربائي.
وتواجه البلاد من جهة أخرى تضخما متزايدا ونقصا حادا للمواد الغذائية والأدوية وكل اصناف الاستهلاك اليومي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب