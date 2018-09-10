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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 07:20 ص 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:20

فنزويلي يستفيد من الضوء في هاتفه النقال لتدبير شؤونه في منزله بسبب انقطاع التيار الكهربائي (afp_tickers)