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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2018 10:42 ص 14 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:42

صورة من حساب باولا بيريرا على فيسبوك في 14 آب/اغسطس 2018 تظهر الجسر المنهار في جنوى (afp_tickers)