انهيار جسر هو جزء من طريق سريع في جنوى بإيطاليا وسقوط سيارات بين الركام
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
صورة من حساب باولا بيريرا على فيسبوك في 14 آب/اغسطس 2018 تظهر الجسر المنهار في جنوى(afp_tickers)
انهار قسم كبير من جسر هو جزء من طريق سريع في جنوى بإيطاليا الثلاثاء، بحسب ما أعلن جهاز الاطفاء، ما أدى إلى سقوط سيارات وشاحنات بين الانقاض.
وأظهرت مشاهد التلفزيون وسط الضباب صورا لجسر "موراندي" الذي انهار جزء كبير منه عند الظهر (10,00 ت غ). وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن انهيار 200 متر من الجسر الموجود في منطقة صناعية في غرب جنوى.
وقال متحدث باسم جهاز الإطفاء لفرانس برس إن الجزء المنهار سقط على خط للسكة الحديد تقع على مئة متر أسفله وإن سيارات وشاحنات سقطت بين الركام.
ولم يعلن عن إصابات بعد.
تقع جنوى بين البحر وجبال شمال غرب إيطاليا وتكثر فيها الجسور العلوية والأنفاق نظراً لوعورة تضاريسها.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب