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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 07:33 ص 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 07:33

صورة وزعتها القنصلية المنغولية في ماليزيا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 للمنغولية التنتويا شاريبو التي قتلت باطلاق نار وتم نسف جثتها بمتفجرات قرب كوالالمبور في 2006 بعد أن قيل إنها طلبت مبلغا من المال لقاء عملها مترجمة في مفاوضات شراء غواصات بين الحكومة الماليزية وشركة فرنسية.

اتهم زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم الذي افرجت عنه السلطات أخيرا، استراليا بالتواطؤ في قضايا الفساد التي يتهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بالتورط فيها، داعيا كانبيرا الى تسليم بلاده شرطي متورط في فضيحة جريمة قتل.

ودان أنور سياسة استراليا "الفاسدة" تجاه إدارة نجيب عبد الرزاق التي خرجت من الحكم بعد هزيمته في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وقال أنور، الذي سجنه نجيب في 2015 وأفرج عنه بعد الانتخابات، إن استراليا كانت تصدر على الدوام تصريحات "داعمة بشدة" لإدارة نجيب.

واشار أنور الى قضية معروفة تتعلق بشرطي موقوف حاليا في استراليا وكان فر من ماليزيا بعد الحكم عليه بالإعدام لادانته بقتل عارضة أزياء منغولية على صلة بقضية فساد كبيرة تورطت فيها حكومة نجيب.

وقتلت المنغولية التنتويا شاريبو التي قيل إنها طلبت مبلغا من المال لقاء عملها مترجمة في مفاوضات شراء غواصات بين الحكومة الماليزية وشركة فرنسية، باطلاق النار وتم تفجير جثتها بمتفجرات قرب كوالالمبور في 2006.

وقال أنور لاذاعة "ايه بي سي" الأسترالية الجمعة "آن الأوان لأن تقبل أستراليا حقيقة أن بعض سياستها الخارجية تم تلويثها بشكل واضح، ويعتبرها الكثير من الماليزيين تآمرا او تسامحا مع جرائم فساد وأفعالا إجرامية" أخرى.

وتابع "لذا اعتقد أن السلطات الاسترالية بحاجة لبذل أقصى ما في جهدها لضمان تصحيح ذلك وهذا يعني أن (الشرطي السابق سيرول ازهار عمر) يجب السماح له بالعودة" إلى ماليزيا.

وأضاف أن الشرطي "يجب أن يمنح حماية أمنية (تمكّنه) من قول الحقيقة والسماح ببدء محاكمة جديدة شفافة وعادلة" في القضية.

كان سيرول تمكن قبل القاء القبض عليه، من الفرار إلى استراليا عام 2015 حيث ما زال محتجزا يبقى قيد الاحتجاز. وقد صرح السبت الماضي انه مستعد لكشف هوية الشخص الذي امره بتنفيذ جريمة قتل التنتويا.

وقال لموقع ماليزياكيني الاخباري "انا مستعد لمساعدة الحكومة الجديدة في توضيح ما تسرب شرط ان تمنحني الحكومة عفوا كاملا". واضاف انه والحارس الشخصي المدان ضحية "اشخاص مهمين" ولكن بسبب وجود عائلته في ماليزيا امتنع عن كشف تفاصيل ما حدث.

وأعرب أنور الخليفة المفترض لرئيس الوزراء مهاتير محمد البالغ 92 عاما، عن استعداده للمضي قدما في العلاقات مع أستراليا التي قال إنها يجب أن تكون "ودية للغاية".

من جهتها، دافعت وزير الخارجية الأسترالية جولي بيشوب عن علاقات كانيبرا السابقة مع إدارة نجيب، وقالت إنها "تتطلع لعلاقات مقربة ومثمرة" مع الحكومة الجديدة.

وأوضحت في بيان أن "علاقاتنا الايجابية والواسعة مع الإدارة السابقة مكنتنا من التعاون في مسائل كانت في مصلحة أستراليا وماليزيا الوطنية على حد سواء".

وأكدت الوزيرة الاسترالية "نحن لا نسعى إلى المساس بسيادة دول أخرى، تماما كما نتوقع من الدول الأخرى عدم التدخل في شؤوننا السياسية."

وأبلغت وزارة الداخلية الأسترالية التي تدير مركز الاحتجاز الذي يتواجد به سيرول، وكالة فرانس برس أنها لن تعلق على قضايا فردية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب