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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 05:05 م 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:05

الشرطة الهولندية تطوق محطة امستردام بعد اعتداء شاب يحمل سكينا على ركابها

قال شاب أفغاني يشتبه بأنه أقدم الاسبوع الماضي على طعن سائحين اميركيين في محطة أمستردام المركزية بأن الدافع وراء اعتدائه هو ما يتعرض له الإسلام من اهانات في هولندا، وفق ما أفاد الادعاء العام.

وقال مكتب الإدعاء العام في بيان ان "الرجل يعتقد ان النبي محمد والقرآن والاسلام والله تعرضوا للإهانة في هولندا".

وأضاف البيان أن المشتبه به "جواد أس" كما تم التعريف عنه "لديه دافع إرهابي وهو سافر الى هولندا من أجل هذا الهدف".

وبحسب الإدعاء ذكر الشاب الأفغاني النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز الذي أعلن قبل شهرين عزمه على تنظيم مسابقة لرسوم كاريكاتورية تمثل النبي محمد.

وجاء اعتداء الجمعة بعد يوم على اعلان فيلدر عن الغاء تنظيم المسابقة التي اغضبت المسلمين "لتجنب خطر جعل الناس ضحايا لعنف اسلامي"، وفق النائب المتطرف.

وفي وقت مبكر الإثنين مثل "جواد اس" أمام قاض هولندي قام بوضعه في الحجز، على أن يمثل مجددا بعد اسبوعين، في الوقت الذي تستمر فيه الشرطة بالتحقيق في القضية.

ويحتجز الشاب في سجن تحت حماية مشددة ويسمح له فقط بمقابلة محاميه.

وأصيب أميركيان بجروح بالغة عندما هاجم شاب يشهر سكينا المشاة ظهر الجمعة في المحطة المكتظة قرب وسط المدينة التاريخي.

وتعاملت الشرطة بسرعة مع الهجوم وأطلقت النار على المهاجم في الجزء الاسفل من جسمه قبل أن يتم نقله مع الجريحين الى المستشفى.

ونددت الخارجية الأميركية الاحد بالاعتداء وقالت ان "الولايات المتحدة تقف الى جانب حلفائنا الهولنديين وآخرين في معركتنا المشتركة ضد كل اشكال الارهاب"، موجهة الشكر الى الشرطيين والاطباء في امستردام "لجهودهم الشجاعة والتي تكللت بالنجاح لاعتقال المعتدي ومعالجة مواطنينا".

ويحمل "جواد أس" إقامة ألمانية وقد دهمت الشرطة السبت شقته بدون أن تحدد موقعها بشكل دقيق.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب