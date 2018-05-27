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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 10:22 ص 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:22

بدأت عمليات التصويت الأحد في كولومبيا لانتخاب اول رئيس منذ اكثر من نصف قرن من دون تهديد القوات المسلحة الثورية (فارك) التي اقرت نزع سلاحها، وسط مبارزة غير مسبوقة بين اليمين المتشدد واليسار المعادي للنظام.

وفي كولومبيا حيث يحكم اليمين دائما، يبدو مرشحه إيفان دوكي الحديث في السياسة، الاوفر حظا لهذه الدورة الأولى، لكنه يواجه منافسة من مرشح معاد للنظام هو غوستافو بيترو، رئيس بلدية بوغوتا اليساري السابق والمنفصل عن الاحزاب التقليدية.

وستحدد هذه الانتخابات الاساسية مستقبل اتفاق السلام الموقع في 2016 مع اقوى حركة تمرد في الاميركيتين، والتي باتت اليوم مجردة من سلاحها، وقد استقطب هذا الميثاق مجتمعا ادمته اطول حرب اهلية في القارة.

واعلن الرئيس المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس (66 عاما) الاحد بعدما ادلى بصوته في بوغوتا "حتى الان، لم ينقل اي مكتب تصويت لسبب امني"، مضيفا "لم يحصل هذا منذ عقود كثيرة".

وكان سانتوس قال عشية الانتخابات التي دعي اكثر من 36 مليون ناخب الى الإدلاء بأصواتهم فيها حتى الساعة 16,00 (21,00 ت غ)، "مع انتخابات اذار/مارس الماضي، لانتخاب الكونغرس الجديد، ننهي الدورة الاولى الكاملة من الانتخابات الوطنية من دون تهديد النزاع المسلح مع فارك".

وبعد ولايتين منذ 2010، لا يعد بوسع هذا الرئيس الآتي من وسط اليمين، وأنهى مواجهة مسلحة استمرت اكثر من نصف قرن، ان يترشح لولاية جديدة. وبات ترسيخ السلام الذي أضعفه التأخر في تطبيق الاتفاق، رهنا بخلفه.

وينوي اليمين المتشدد، المعارض للاتفاق الموقع مع حركة التمرد والمحادثات التي بدأت مع جيش التحرير الوطني، آخر حركة تمرد في البلاد، استعادة الرئاسة مع مرشح شاب. وإذا لم يتحقق ذلك الأحد، ففي الدورة الثانية في 17 حزيران/يونيو.

- اتفاق السلام في خطر؟-

وبالإضافة الى اعادة النظر في اتفاق السلام الذي يعتبره متساهلا حيال المتمردين السابقين إذ يعفيهم من السجن اذا ما اعترفوا بجرائمهم، يعد ايفان دوكي باستئصال المخدرات والفساد وإنعاش رابع اقتصاد في اميركا اللاتينية سجل تباطؤا في النمو إلى 1,8 بالمئة .

ومن بين المرشحين الستة، يمثل هذا المحامي والخبير الاقتصادي إئتلافا يقوده المركز الديموقراطي الذي يتزعمه ألفارو أوريبي، الرئيس السابق المثير للجدل لكنه يتمتع بشعبية. ويدافع دوكي الذي سيحصل على ما بين 37,6% و41,5% من الأصوات وفق استطلاعات الرأي، عن حرية المبادرة والقيم التقليدية للعائلة، وينتقد فنزويلا المجاورة الواقعة في الافلاس.

وأبرز منافسيه، غوستافو بيترو (58 عاما)المنتمي الى حركة "كولومبيا انسانية" وتمنحه استطلاعات الرأي 24,2% الى 29,5% من الأصوات، هو متمرد سابق في حركة ام-19 المنحلة، يبهر الجماهير ببرنامج يتعاطف مع الفقراء، لكنه يتعرض للانتقاد بسبب علاقاته مع الاشتراكية الفنزويلية.

وفي بلد متحالف مع الولايات المتحدة، يدافع بيترو عن الاتفاق مع التمرد السابق (فارك) والحوار مع جيش التحرير الوطني الذي علق عملياته المسلحة بمناسبة الانتخابات. إلا ان السلطات شددت التدابير الأمنية ونشرت حوالى 150 الف جندي.

وما زال هذا البلد، المنتج العالمي الاول للكوكايين والبالغ عدد سكانه 49 مليون نسمة، يواجه عنف المجموعات غير الشرعية التي تتنازع السيطرة على تجارة المخدرات في المعاقل القديمة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية التي تحولت الى حزب سياسي ابقى على الاحرف الاولى من اسمه.

وتواجه كولومبيا التي تتصدر البلدان التي تعاني من عدم المساواة في القارة بعد هايتي وهندوراس، صعوبة في الخروج من نزاع تورطت فيه طوال عقود، حوالى ثلاثين حركة تمرد وقوات الأمن وقوات شبه عسكرية، واسفر عن اكثر من ثمانية ملايين ضحية بين قتيل ومفقود ومهجر.

- فارك غائبة-

وقال نيكولاس ليندو استاذ العلوم السياسية في جامعة سيرجيو أربوليدا، لفرانس برس ان "مرشحين يتصدران بوضوح، وما لم تحصل مفاجأة وخطأ كبير في استطلاعات الرأي، سينتقل بيترو ودوكي الى الدورة الثانية، على رغم امكانية فوز دوكي ايضا في الدورة الاولى".

وبعدما منيت بهزيمة ساحقة في اذار/مارس عندما واجهت حقيقة صناديق الاقتراع ولم تتمكن من تجاوز 0،5% للفوز بأكثر من المقاعد النيابية ال 10 الممنوحة باتفاق السلام، تخلت فارك عن الانتخابات الرئاسية.

وقال زعيم الحركة رودريغو لوندونيو الذي كان من المفترض أن يكون مرشحا لكنه أصيب بنوبة قلبية، انه شعر بانفعال عندما ادلى بصوته في بوغوتا "للمرة الاولى".

ودعا إلى ان يكون "هذا اليوم يوما للمصالحة بين جميع الكولومبيين".

وفرض اليمين المتشدد نفسه في هذه الانتخابات التشريعية. واذا ما خلف سانتوس في 7 آب/اغسطس، فيتعين على دوكي الاعتماد على دعم الكونغرس. لكنه يستفيد خصوصا من هالة اوريبي. وبعد ولايتين (2002-2010)، لا يستطيع "والد كولومبيا"، كما وصفه أحد مديري الاجتماعات، ان يترشح.

لكن المحلل اندريس ماسياس من جامعة اكسترنادو نبه الى ان "استطلاعات الرأي تؤكد ايضا مستوى كبيرا من المترددين او التصويت بورقة بيضاء، وهذا ما يمكن ان يؤدي الى مفاجأة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب