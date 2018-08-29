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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 07:57 ص 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:57

الشارع المقابل لمبنى مجلس الشورى الايراني في طهران بعيد اعتداء تنبناه لاحقا تنظيم الدولة الاسلامية، 7 حزيران/يونيو 2017 (afp_tickers)