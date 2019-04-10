هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2019 11:29 ص

صورة التقطت من الجو بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2019 تظهر نهر كارون في الأهواز في خوزستان حيث وقعت فيضانات خلال الأسابيع الأخيرة

أمرت سلطات محافظة خوزستان في جنوب غرب ايران الاربعاء أكثر من 60 ألف شخص باخلاء منازلهم في مدينة الأهواز المهددة بالفيضانات، بحسب وسائل الإعلام الايرانية.

وأعلن حاكم المحافظة غلام رضا شريعتي أن أمر الاخلاء اتخذ "بشكل وقائي واحتياطي بهدف تجنب أي خطر على السكان" كما أوردت وكالة تسنيم.

ويتعلق أمر الإخلاء بخمسة أحياء في جنوب مدينة الأهواز، وفق التلفزيون الرسمي.

ويعيش ما بين 60 ألف و70 ألف شخص في تلك الأحياء، بحسب وكالة تسنيم، بينما يُقدّر عدد الإجمالي لسكان الأهواز بـ1,3 مليون.

وكانت السلطات أمرت الإثنين بإخلاء مستشفى هددته السيول.

وتضرب إيران منذ ثلاثة أسابيع فيضانات أدت إلى مقتل 70 شخصا، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وهطلت الأمطار الغزيرة بداية في شمال شرق البلاد في 19 آذار/مارس، بينما وصلت الموجة الثانية إلى غرب البلاد والجنوب الغربي في 25 آذار/مارس. أما الموجة الحالية التي بدأت في الأول من نيسان/ابريل فطالت بشكل خاص جنوب غرب إيران، وتحديداً منطقة الأهواز.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك