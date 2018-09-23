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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 سبتمبر, 2018 03:51 م 23 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:51

وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقنة خلال اجتماع لاوبك في فيينا في 25 ايار/مايو 2017 (afp_tickers)