ايران تدعو الغرب الى التوقف عن "النفاق السخيف"

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 05:08 م

اطلاق صاروخ ايراني في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018

دعت إيران الخميس الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى وقف "نفاقهم السخيف" بشأن قضية الصواريخ الإيرانية التي تدعو واشنطن الأمم المتحدة الى اقرار عقوبات بمواجهتها.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر "على الولايات المتحدة وحلفائها أن يوقفوا نفاقهم السخيف حول الصواريخ الإيرانية".

وأضاف أن "الحقائق تتحدث عن نفسها. إنهم (باريس ولندن وواشنطن) يبيعون أسلحة بمئات مليارات الدولارات لذبح اليمنيين" في اشارة الى حرب اليمن.

كما نشر ظريف رسما بيانيا حول "صادرات الأسلحة إلى السعودية من عام 2013 إلى عام 2017".

يشير الرسم البياني الذي يستعيد ارقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الولايات المتحدة شكلت خلال هذه الفترة نسبة 61% من مبيعات الأسلحة الى الرياض تلتها المملكة المتحدة مع 23% وفرنسا 4%.

وحضت الولايات المتحدة مجلس الأمن الأربعاء على اتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران من أجل الحد من برنامج الصواريخ الباليستية التي تقول إنها تهدد منطقة الشرق الأوسط.

وفي اليوم السابق، أكدت إيران أنها أجرت مؤخرا تجربة صاروخية، مؤكدة من جديد عدم استعدادها التخلي عن أنشطتها البالستية التي يدينها الغربيون.

وقد أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أمام مجلس الأمن الاربعاء "نحن نخاطر بأمن شعبنا في حال استمرت إيران في تخزين الصواريخ البالستية".

وأضاف "كما نخاطر بتصعيد العنف في المنطقة إذا فشلنا في استعادة الردع، ونخاطر بأن نوجه رسالة إلى كل اللاعبين الذين يشكلون ضررا بأنهم كذلك يستطيعون تحدي مجلس الأمن والافلات من العقاب إذا لم نفعل شيئا".

وأكد أن إيران تملك "مئات الصواريخ التي تشكل تهديداً لشركائنا في المنطقة" في إشارة إلى اسرائيل والدول العربية الحليفة مثل السعودية.

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