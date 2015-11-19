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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 نوفمبر, 2015 08:23 م 19 نوفمبر 2015 - آخر تحديث - 20:23

مسؤول البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي (afp_tickers)