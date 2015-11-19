ايران ترى ان الطريق بات ممهدا لتطبيق الاتفاق النووي
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مسؤول البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي(afp_tickers)
قال مسؤول البرنامج النووي الايراني الخميس ان "الطريق بات ممهدا" للتنفيذ النهائي للاتفاق حول برنامج ايران النووي، بعد الحصول على "ضمانات" بشان مفاعل اراك المثير للجدل.
ونقلت وكالة ارنا الرسمية عن علي اكبر صالحي، ان وزراء خارجية مجموعة خمسة زائد واحد (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والمانيا والولايات المتحدة) توصلوا الى توقيع اتفاق من اجل "اعادة هيكلة وتحديث" مفاعل اراك.
ونص الاتفاق على تعديل هذا المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل للحد من انتاج البلوتنيوم الذي يمكن ان يستخدم في صناعة سلاح نووي.
واضاف "ضمن الطرف الآخر التعاون. وبات الطريق ممهدا للتطبيق الكامل للخطة الشاملة للتحرك المشترك" وهو الاسم الرسمي الذي اطلق على الاتفاق.
وتاتي تصريحات صالحي غداة تقرير مفتشي الامم المتحدة الذي اكد ان ايران بدات تفكيك بناها التحتية النووية وفق الاتفاق الموقع في تموز/يوليو 2015 مع الدول الست.
وتعهدت ايران بموجب ذلك الاتفاق بالحد من قدراتها النووية الخضوع لمراقبة دولية معززة وفي المقابل تعهدت الدول الست برفع العقوبات المفروضة على اقتصاد ايران.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب