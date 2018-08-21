ايران تكشف عن اول طائرة مقاتلة محلية الصنع
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صورة ارشيف بتاريخ 17 تموز/يوليو 2018 من "متحف الدفاع المقدس" في طهران(afp_tickers)
كشفت إيران عن أول طائرة مقاتلة محلية الصنع وذلك في معرض دفاعي في طهران الثلاثاء.
وأظهرت مشاهد التلفزيون الرسمي الرئيس حسن روحاني جالسا في قمرة قيادة الطائرة الجديدة "كوثر" خلال معرض "صناعة الدفاع الوطني".
وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن الطائرة المقاتلة هي من الجيل الرابع ومزودة ب"الكترونيات طيران متطورة" ورادار متعدد الاستخدامات، مضيفة أنها "محلية الصنع مئة في المئة".
وقال التلفزيون الرسمي إن الطائرة قامت بطلعات تجريبية ناجحة وبث مشاهد لها وهي جاثمة على مدرج للقيام بأول طلعة علنية استعراضية لها.
وكان وزير الدفاع امير حاتمي أعلن عن الطائرة السبت موضحا إنه سيتم الكشف عنها الأربعاء. ولم يقدم الوزير الإيراني سوى تفاصيل قليلة عن المشروع، مركزا تصريحاته على جهود ايران لتطوير دفاعاتها الصاروخية.
وقال حاتمي إن ذكرى الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها ايران خلال الحرب مع العراق في ثمانينات القرن الماضي، والتهديدات المتكررة من اسرائيل والولايات المتحدة من أن "جميع الخيارات مطروحة" في التعامل مع الجمهورية الاسلامية، حفزت على تطوير البرنامج الدفاعي.
وقال في مقابلة متلفزة "تعلمنا في الحرب (الايرانية العراقية) أنه لا يمكننا الاتّكال سوى على أنفسنا. مواردنا محدودة ونحن ملتزمون إرساء الأمن بأي ثمن".
وقد باعت الولايات المتحدة أسلحة بمئات مليارات الدولارات إلى خصوم إيران الاقليميين، لكنها طالبت طهران وقف برامجها الدفاعية، وهي الان بصدد اعادة فرض عقوبات شديدة عليها سعيا لتركيعها.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب