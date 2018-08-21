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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 05:57 ص 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 05:57

صورة ارشيف بتاريخ 17 تموز/يوليو 2018 من "متحف الدفاع المقدس" في طهران (afp_tickers)