هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يوليو, 2019 01:38 م

صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية للرئيس حسن روحاني في طهران في 24 تموز/يوليو 2019

ألمح الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إلى استعداد طهران لتبادل الناقلات مع بريطانيا وإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامج بلاده النووي والعقوبات.

وصرح روحاني "لا نرید استمرار التوتر مع بعض البلدان الأوروبية"، بحسب موقعه الرسمي.

وفي إشارة واضحة لبريطانيا، قال روحاني انه "اذا التزمت هذه البلدان بالأطر الدولیة وتتخلی عن اجراءاتها الخاطئة بما فیها ما ارتکبوه فی جبل طارق، سیشهدون ردا مناسبا من جانب ایران".

وتوترت العلاقات بين طهران ولندن بسبب احتجاز السلطات البريطانية ناقلة ايرانية قبالة جبل طارق مطلع حزيران/يونيو، واحتجاز طهران سفينة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

كما أكد روحاني أن ايران مستعدة لمحادثات في حال وجود "هدنة" في العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وتزايد حدة العداء بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بهدف خفض نشاطات إيران النووية، وإعادة فرضه العقوبات على ايران.

وقال "بهذا الخصوص تعمل بعض الدول كوسطاء، رغم أنها تقول انها ليست وسيطة وتعبر عن آرائها فقط".

وأضاف "حصلت بعض المراسلات من الجانبين حول هذه المسألة ونحن نواصل ذلك".

وقام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بزيارة طهران في حزيران/يونيو لإجراء محادثات تهدف إلى نزع فتيل التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، بعث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كبير مستشاريه ايمانويل بون، إلى إيران "لوضع استراتيجية لخفض التوتر".

ونفت اليابان وفرنسا العمل كوسيط بين إيران والولايات المتحدة.

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