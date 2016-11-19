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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 نوفمبر, 2016 07:36 م 19 نوفمبر 2016 - آخر تحديث - 19:36

اعرب وزير النفط الايراني بيجان زنقانه السبت عن تفاؤل بلاده بشأن توصل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لاتفاق حول خفض الانتاج وتحسين الاسعار، وذلك بعد لقائه الامين العام لاوبك محمد سانوسي باركيندو.

وصرح زنقانة "هناك احتمال كبير لتوصل وزراء النفط والطاقة في اوبك الى اتفاق في اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر"، على ما نقل موقع وزارته "شانا".

اضاف ان "الدول الاعضاء وغير الاعضاء تحاول التوصل الى اتفاق شامل في القمة والمعلومات التي اطلعني عليها الامين العام باركيندو اليوم واعدة".

تابع الوزير الايراني "اعتقد ان الوضع سيتحسن في المستقبل".

في ايلول/سبتمبر اتفقت الدول الـ14 الاعضاء في اوبك في لقاء غير رسمي في الجزائر على خفض الانتاج املا بانعاش الاسعار التي تدهورت بحدة منذ 2014.

ومن المقرر تحديد تفاصيل الاتفاق الذي يفترض أن يؤدي إلى اتفاق أوسع مع المنتجين من خارج أوبك بما يشمل روسيا، في اجتماع رسمي للكارتل في فيينا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

ورفضت ايران يومها الانضمام لهذه الجهود، حتى استعادتها حصتها في السوق بعد رفع العقوبات الدولية عنها في كانون الثاني/يناير.

وقال زنقانة السبت ان طهران "سبق ان عبرت عن وجهة نظرها" بشأن سقف الانتاج وهي "مصرة على موقفها السابق".

واعفيت ايران الى جانب ليبيا ونيجيريا من التقليص المقرر طالما تبقي انتاجها على مستويات "معقولة".

ردا على سؤال بشأن تسعيرات منصفة تفيد المنتج والمستهلك معا قال الوزير الايراني ان "اعضاء اوبك حددوا سعر 55 الى 65 دولارا" للبرميل.

ونقل موقع "شانا" عن باركيندو قوله انه سعى بزيارته طهران الى "مزيد من تعاون ايران في (لقاء) فيينا كي نطبق اتفاق الجزائر".

كما نقل تاكيد زنقانة له ان ايران "لن توفر جهدا" للمساعدة على التوصل الى اجماع.

في اواخر تشرين الاول/اكتوبر كانت ايران تصدر 2,44 مليون برميل نفط يوميا بعد رفع عقوبات فرضت عليها طوال سنوات في كانون الثاني/يناير نتيجة اتفاق مع الدول الكبرى بشان برنامجها النووي في 2015.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب