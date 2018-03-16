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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 02:20 ص 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 02:20

وزير الدفاع الاميركي مايكل ماتيش في مؤتمر صحافي في مقر حلف شمال الاطلسي في بروكسل في 15 شباط/فبراير 2018 (afp_tickers)