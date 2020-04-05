هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2020 06:04 م

عمال يفرغون حمولة طائرة ايرباص-350 نقلت أقنعة من الصين إلى أوروبا في تولوز في 5 نيسان/ابريل 2020

نقلت شركة "ايرباص" الأوروبية المصنعة للطائرات نهاية الأسبوع اربعة ملايين قناع من الصين إلى أوروبا، غالبيتها للسلطات الصحية في الدول المؤسسة للشركة لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أكد الأحد متحدث باسم المجموعة.

وعند الساعة 9,35 (7,35 ت غ)، وصلت طائرة ايرباص ايه350-100 إلى مطار تولوز في جنوب غرب فرنسا حيث مقر المجموعة لتسليم الشحنة بحضور عناصر الشرطة، كما شاهد مصور في وكالة فرانس برس.

ومساء السبت، توقفت الطائرة الاتية من تيانجين (الصين) في هامبورغ التي تضم أيضاً موقعاً هاماً تابعاً للمجموعة في ألمانيا، حيث سلمت الشحنة الأولى من الأقنعة.

وصرح المدير التنفيذي لايرباص غيوم فوري في تغريدة "تهانينا لفريق ايرباص العائد من الصين مع اربعة ملايين قناع موجهة خصوصاً للحكومات والطواقم الطبية، في إطار جهودنا دعم مكافحتهم لكوفيد-19".

ولم تحدد ايرباص كيفية توزيع هذه الأقنعة على البلدان.

وأكدت ايرباص في بيان أن الأقنعة ستوزع على فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، مشيرةً إلى أن هذه العملية هي الثالثة بين أوروبا والصين التي تنفذها الشركة.

وأضاف البيان "منذ منتصف آذار/مارس، أجريت مهمتان مماثلتان بواسطة طائرة من نوع ايه300-800 وأخرى من نوع ايه330 ام ار تي تي (ناقلة متعددة الأدوار). كما أجّرت الشركة طائرة ايرباص من نوع ايه400 ام من أسطولها بولقا لنقل شحنات أقنعة بين مواقعها الأوروبية".

وأشارت ايرباص أيضاً إلى أن الشركة تقدم خبراتها خصوصا في إطار "العمل على تصميم وإنتاج أجهزة تنفس وأقنعة بتقنية الطبع الثلاثي الأبعاد ومعدات أساسية للمستشفيات".

وأكدت السلطات الصينية الأحد أنها باعت منذ آذار/مارس نحو اربعة مليارات قناع ومعدات طبية للخارج، بقيمة إجمالية تفوق 1,33 مليار يورو.

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