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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2015 08:21 م 12 مارس 2015 - آخر تحديث - 20:21

تظاهرة في 24 فبراير 2014 امام البرلمان في ريكيافيك للمطالبة باجراء استفتاء حول سحب طلب العضوية (afp_tickers)