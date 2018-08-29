ايطاليا تطلب من الاتحاد الاوروبي اعتماد مبدأ المناوبة في استقبال المهاجرين
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مهاجرون على متن سفينة انقاذ(afp_tickers)
قال مصدر في وزارة الدفاع الايطالية أن روما ستطلب الخميس من الاتحاد الاوروبي اعتماد مبدأ المناوبة بالنسبة الى الموانئ التي ينزل فيها المهاجرون الذين يتم انقاذهم بحيث تكون فرنسا واسبانيا على رأس القائمة.
وصرح المصدر لوكالة فرانس برس أن "الاقتراح يهدف إلى تناوب موانئ الانزال .. وهدفنا ضمان أن لا تكون ايطاليا هي البلد الوحيد الذي يواجه هذه المشكلة ولكن كذلك دول أخرى اعضاء في الاتحاد الاوروبي".
وستتوجه وزيرة الدفاع الايطالية اليسابيتا ترينتا إلى فيينا الاربعاء لطرح خطتها على نظرائها الاوروبيين خلال اجتماع غير رسمي الخميس.
وتدعو الخطة المقترحة الى مراجعة العملية العسكرية التي يقوم بها الاتحاد الاوروبي تحت اسم "صوفيا" والتي تقودها ايطاليا حاليا، والتي يتم بموجبها انزال جميع المهاجرين الذين يتم انقاذهم في ميناء ايطالي.
وأطلقت عملية صوفيا في حزيران/يونيو 2015 عقب سلسلة من الحوادث تعرضت لها سفن المهاجرين.
وبحسب صحيفة "لا ستامبا" تتمحور الفكرة الايطالية على أن تتولى الموانئ على البحر المتوسط استقبال المهاجرين بالتناوب بتركيز خاص على فرنسا واسبانيا بحيث تتشاطر اليونان ومالطا العبء كذلك.
وهدد نائب رئيس الوزراء الايطالي لويجي دي مايو الاسبوع الماضي بوقف تمويل الاتحاد الاوروبي بمليارات اليورو بسبب الهجرة، متهماً اوروبا بادارة ظهرها لايطاليا التي تعاني من تدفق هائل للمهاجرين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب