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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 01:33 م 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 13:33

جوزيبي كونتي بعد اجتماعه مع الرئيس الايطالي في روما في 27 ايار/مايو 2018

تواجه ايطاليا احتمال العودة مجددا الى صناديق الاقتراع بعد تخلي جوزيبي كونتي عن تكليفه تشكيل الحكومة اثر انهيار المحادثات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا بسبب رفض ضم وزير اقتصاد مشكك في الاتحاد الاوروبي.

وكان كونتي (53 عاما) المحامي والسياسي غير المتمرس الذي اختارته حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات وحزب الرابطة اليمين المتطرف لمنصب رئيس الوزراء يسعى لتشكيل ائتلاف حكومي، وكان يتعين عليه تقديم تشكيلته التي يجب ان تحظى بموافقة رئيس البلاد قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة.

وقال كونتي للصحافيين بعد خروجه من اجتماع مع الرئيس الايطالي "تخليت عن تكليفي تشكيل حكومة التغيير".

ويضع كونتي بقراره التنحي ايطاليا في ازمة سياسية بعد نحو ثلاثة اشهر من انتخابات عامة لم تسفر عن اغلبية واضحة في البرلمان.

وبعد انهيار المحادثات استدعى الرئيس الايطالي المدير السابق في ادارة الميزانيات في صندوق النقد الدولي كارلو كوتاريلي لاجتماع سيعقد الاثنين، في وقت يبدو ان تشكيل حكومة تقنية (تكنوقراط) بات مطروحا مع احتمال ان تشهد البلاد انتخابات جديدة في الخريف.

وعمل كوتاريلي (94 عاما) في صندوق النقد الدولي بين 2008 و2013 واصبح يعرف بـ"السيد مقص" بسبب خفضه الانفاق العام في ايطاليا.

لكن نيله موافقة البرلمان حيث تحظى حركة خمس نجوم وحزب الرابطة بالاغلبية في مجلسي النواب والشيوخ لن يكون سهلا.

وقال زعيم حركة خمس نجوم لويدجي دي مايو امام تجمع لمناصريه في روما "لقد استبدلوا حكومة تتمتع بالاغلبية باخرى لن تنالها".

- خيار سافونا ينسف الصفقة -

واكد ماتاريلا ان حركة خمس نجوم وحزب الرابطة بتسميتهما باولو سافونا وزيرا للاقتصاد نسفتا تكليف كونتي تشكيل الحكومة.

ويصف سافونا (81 عاما) في كتابه الاخير "مثل كابوس وحلم" اليورو بانه "قفص الماني" ويقول ان ايطاليا تحتاج الى خطة للخروج من العملة الاوروبية الموحدة "اذا اقتضى الامر".

وقال ماتاريلا للصحافيين "قبلت بكل الوزراء الذين تم اقتراحهم باستثناء وزير الاقتصاد".

ورفص ماتاريلا وهو قاض سابق في المحكمة الدستورية الخضوع لما اعتبره "املاءات" من قبل الحزبين تخالف مصالح البلاد.

وكانت الحركة والحزب انخرطتا في مفاوضات استمرت لاسابيع لمحاولة تشكيل ائتلاف يحظى بغالبية في البرلمان.

وقال ماتاريلا انه قام بـ"كل ما بوسعه" للمساعدة في تشكيل الحكومة لكن تسمية وزير للاقتصاد يشكك علنا في الاتحاد الاوروبي يخالف تعهد الجانبين بـ"تغيير اوروبا الى الافضل من وجهة نظر ايطالية".

وقال الرئيس "طالبت بوزير للاقتصاد من الاغلبية البرلمانية تتوافق تطلعاته مع برنامج الحكومة... لا يعتبر مؤيدا لتوجه من المرجح، لا بل من المحتم، ان يؤدي الى خروج ايطاليا من اليورو".

وقال ماتاريلا ان كونتي رفض "اي خيار آخر" وبعد اصرار الرئيس على رفض تسمية سافونا تخلى عن تكليفه تشكيل الحكومة.

- رد فعل غاضب -

وعبر زعيما حركة خمس نجوم وحزب الرابطة ماتيو سالفيني الاحد عن غضبهما لرفض ماتاريلا تسمية سافونا وزيرا للمال والاقتصاد.

والاحد قال سالفيني وهو بدوره مشكك في الاتحاد الاوروبي واكبر المدافعين عن سافونا إن ايطاليا ليست مستوطنة ولن نرض بان تقول لنا المانيا وفرنسا ما علينا فعله".

بدوره قال دي مايو في فيديو على فيسبوك "لنقلها صراحة بات من غير المفيد التوجه الى مراكز الاقتراع لان الحكومات هي وكالات التصنيف واللوبيات المالية والمصرفية. انهم على ما هم عليه ولن يتغيروا".

ولاحقا طالب دي مايو بعزل الرئيس ماتاريلا.

وقال دي مايو في برنامج تلفزيوني "آمل ان نعطي الكلمة للايطاليين في اقرب وقت، لكن اولا علينا توضيح بعض الامور. اولا عزل ماتاريلا... وبعدها الانتخابات".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب