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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2018 10:56 ص 28 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:56

ايفانكا ترامب تحمل ابنها ثيودور وبجانبها زوجها جاريد كوشنر في حفل استقبال في كانون الاول/ديسمبر 2017 (afp_tickers)