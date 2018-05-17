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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 01:24 ص 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 01:24

رئيس الباراغواي هوراسيو كارتيس متوسطا وزير خارجيته إليديو لويزاغا (عن يساره)، وووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي خلال اجتماع في القصر الرئاسي في أسونسيون في 7 أيار/مايو 2018.

ستفتتح باراغواي سفارتها بالقدس في الايام المقبلة، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة وغواتيمالا، على ما اكد الخميس وزير خارجية باراغواي إلاديو لويزاغا.

ولم يحدد الوزير موعد الافتتاح، الا ان مصادر غير رسمية قالت ان ذلك قد يتم الثلاثاء بحضور رئيس باراغواي هوراسيو كارتس.

وقال الوزير في حديث اذاعي ان "الرئيس خطط لهذا القرار قبل نحو ثمانية اشهر. لقد ناقشناه وقد حان الوقت" الان. واضاف ان "هذا القرار لا علاقة له بـ(قرار) حكومات اخرى فعلت الشيء نفسه".

واشار الى ان رئيس باراغواي اتخذ قراره هذا اثر زيارة له في تموز/يوليو 2016 الى اسرائيل لاحظ خلالها ان جميع السفراء الموجودين في هذا البلد يأتون الى القدس من اجل تقديم اوراق اعتمادهم لدى السلطات.

وقال لويزاغا ان "مقر حكومة (اسرائيل) موجود في القدس و(كذلك) مكتب رئيس الوزراء ومكتب الرئيس، والزيارات الرسمية تتم في القدس".

غير انه شدد على ان نقل سفارة بلادها من تل ابيب الى القدس لا يمنع باراغواي من اقامة علاقة "قوية ووثيقة جدا" مع فلسطين.

وبذلك تصبح باراغواي ثاني دولة في اميركا اللاتينية بعد غواتيمالا، تحذو حذو الولايات المتحدة التي قرر رئيسها دونالد ترامب نقل سفارة بلاده الى القدس. وتوقع لويزاغا ان تُقدم بلدان اخرى ايضا على الخطوة نفسها.

في وقت سابق قال السفير الاسرائيلي في اسانسيون زئيف هارفل "نحن ممتنون عميق الامتنان للقرار المهم بنقل سفارة باراغواي. هذا القرار الذي اتخذه (الرئيس هوراسيو) كارتس هو قرار عادل وشجاع".

وكان ترامب اعلن في كانون الاول/ديسمبر 2017 قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب