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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 07:39 ص 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:39

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في بريكست ميشال بارنييه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير البريطاني المكلف بريكست في بروكسل في 31 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)