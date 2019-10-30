هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 05:12 م

مفاوض الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييهيجيب على اسئلة الصحافيين حول بريكست في بروكسل في 28 تشرين الاول/اكتوبر 2019

اعتبر مفاوض الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه الأربعاء في كلمة ألقاها في بروكسل، أن خطر خروج بريطانيا دون اتفاق لم يستبعد كليا بعد.

وقال أمام جمعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي "إن خطر الوصول الى بريكست بدون اتفاق مصدق عليه لا يزال قائما".

وأضاف "قد يحصل ذلك نهاية كانون الثاني/يناير. كما قد يحصل نهاية 2020" في ختام الفترة الانتقالية المرتقبة.

وحذر بارنييه من أن خروجا غير منظم لبريطانيا من الاتحاد لا يزال ممكنا، حتى مع اتفاق للخروج تمت المصادقة عليه في حال لم يوضع اتفاق حول العلاقة المقبلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

وذكر بأن هناك امكانية لتمديد الفترة الانتقالية. وقال "صيف 2020 سيكون ساعة الحقيقة. سيكون وقت اتخاذ قرار تمديد الفترة الانتقالية".

وأوضح بارنييه أمام ممثلي موظفين وعمال أن "فترة التفاوض بشأن (الاتفاق حول العلاقة المقبلة) ستكون قصيرة جدا. 11 شهرا لإنجاز الأمور المهمة".

وتابع أن هذه المفاوضات ستكون "صعبة".

إضافة إلى "المهل القصيرة جدا" لهذه المفاوضات دعا بارنييه إلى عدم التقليل من أهمية المصادقة على هذه التسويات الجديدة التي ستتعلق بالشراكة الاقتصادية المقبلة وأيضا التعاون في مجال الأمن الداخلي والشؤون الخارجية والتي يجب أن تنال موافقة البرلمانات المحلية.

وأعلن أن "الاتفاقات المختلطة خلافا (للاتفاق حول شروط بريكست) ستستلزم مصادقة البرلمانات الوطنية ال27 بالاجماع. وأوصي بعدم التقليل من صعوبة عملية المصادقة".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك