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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر, 2018 03:07 م 10 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:07

اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه الإثنين واقعياً التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي "خلال ستة إلى ثمانية أسابيع".

وصرّح في مؤتمر صحافي في بليد في سلوفينيا "أعتقد، اذا كنا واقعيين، أننا قادرون على التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من هذه المفاوضات، وهي معاهدة بريكست، خلال ستة إلى ثمانية أسابيع".

وذكر بأن "المملكة المتحدة قررت الخروج (من الاتحاد) في آذار/مارس من العام المقبل" (29 آذار/مارس).

وأضاف بارنييه "مع الأخذ في عين الاعتبار عملية التصديق من جهة مجلس العموم، والبرلمان والأوروبي والمجلس (الدول الأعضاء) من جهة أخرى، علينا التوصل إلى اتفاق قبل بداية تشرين الثاني/نوفمبر. أعتقد أن ذلك ممكناً".

ويطمح المفاوض في الأصل بالتوصل إلى اتفاق انسحاب قبل قمة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية المرتقبة في 18 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل، أي خلال أقل من ستة أسابيع.

لكن ذلك يبدو حالياً مستبعداً ويتوقع كثيرون في بروكسل قمة استثنائية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ولا تزال المسألة الرئيسية المعلقة بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا، هي الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي، وهي حدود لا يرغب أحد في إعادتها.

وسيكون بريكست ضمن جدول أعمال القادة الأوروبيين أثناء القمة غير الرسمية في 20 أيلول/سبتمبر في سالزبورغ في النمسا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب