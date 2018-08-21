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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 04:05 م 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:05

كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس في العشرين من آب/اغسطس 2018

أعلن كبير مفاوضي الإتحاد الاوروبي ميشال بارنييه الثلاثاء أن الإتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة سيتفاوضان من الان فصاعدا "بشكل متواصل"، وذلك مع دخول المفاوضات حول اتفاق الانسحاب المرحلة الاخيرة، قبل مغادرة البريطانيين الاتحاد في آذار/مارس 2019.

وقال بارنييه في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في بروكسل "تدخل المفاوضات حاليا مرحلتها النهائية. لقد اتفقنا على أن يكون التفاوض من الان فصاعدا بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة متواصلا".

من جهته قال الوزير البريطاني المكلف البريكست "سنكثف المفاوضات"، مشددا على "الالتزام المتجدد" لبلاده بالمفاوضات.

وكان دومينيك راب تسلم هذا الملف الشائك خلفا لديفيد ديفيس الذي استقال على خلفية تجاذبات داخل حكومة تيريزا ماي.

واضاف راب "إن افعالنا تتكلم اكثر من كلامنا. نحن هنا، وسألتقي ميشال بارنييه مجددا الاسبوع المقبل".

وتتعثر المفاوضات بين بروكسل ولندن رغم مراهنة الطرفين على إمكانية التوصل الى اتفاق في الخريف المقبل.

وهدد عدد من وزراء الحكومة البريطانية خلال الصيف بالانسحاب من دون اتفاق، وبات الطرفان يستعدان لمواجهة هذا الاحتمال.

ومع تحديد نهاية آذار/مارس 2019 موعدا لتطبيق بريكست، لا بد من التوصل الى الاتفاق حول الانسحاب وطبيعة العلاقة المستقبلية بين الطرفين قبل نهاية السنة بوقت طويل، لافساح المجال امام برلمانات الدول بالموافقة عليه.

وقال بارنييه بهذا الصدد "قد يحصل ذلك في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، ولا يمكن ان يكون ابعد من ذلك بكثير".

كما قال راب في الاطار نفسه "اذا كان لدينا هذا الطموح وهذه البراغماتية وهذه الطاقة من الجانبين، انا متأكد بأننا سنتمكن من التوصل الى اتفاق في تشرين الاول/اكتوبر".

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اعتبر ان حصول "بريكست فوضوي من دون اتفاق سيكون أحد أخطر التهديدات للوحدة الاوروبية".

كما اعتبر ان المملكة المتحدة قد تتدبر أمورها الا ان الاتحاد الاوروبي سيتأثر كثيرا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب