باريس تأمل بأن يتاح لعائلة صلاح حموري الاجتماع به في القدس
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المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري المعتقل في اسرائيل في صورة له في لا كورنوف في ضواحي باريس تعود الى السادس عشر من ايلول/سبتمبر 2012(afp_tickers)
اعرب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاربعاء عن امله بان يتاح لعائلة المحامي الفرنسي من اصل فلسطيني صلاح حموري الانضمام اليه "سريعا" بعدما افرجت اسرائيل عنه الاحد اثر 13 شهرا امضاها في الاعتقال الاداري.
وقال لودريان امام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية "اشيد باعلان الافراج (عن حموري) وآمل بان تتمكن زوجة حموري وابنه من التوجه سريعا الى القدس للانضمام اليه".
وأطلقت السلطات الاسرائيلية الاحد سراح صلاح حموري بعد اعتقاله لمدة 13 شهرا بدون توجيه أي اتهام إليه، بحسب محاميه.
واعتقل حموري في منزله في القدس الشرقية المحتلة في 23 آب/اغسطس 2017 ووضع رهن الاعتقال الاداري الذي يسمح للسلطات الاسرائيلية بسجن الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد. ولا يتم ابلاغ السجناء أو محاميهم بسبب اعتقالهم.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان ايف لودريان ناقشا القضية عدة مرات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وصرح حموري الاربعاء انه يريد التوجه "قريبا جدا الى فرنسا" للقاء عائلته وتوجيه الشكر الى داعميه.
وأسف في تصريح مكتوب لكون "وسائل اعلام قليلة" تحدثت عن اعتقاله في حين "فضلت اخرى اعتقاله في سجن ثان هو سجن الصمت والتجاهل".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب