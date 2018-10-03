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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 10:22 ص 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 10:22

لوازو خارجة من اجتماع للحكومة في قصر الاليزيه في اسلول/سبتمبر 2018

أعربت وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا ناتالي لوازو الأربعاء عن شكوكها ازاء استعداد المملكة المتحدة لخفض الضرائب على الشركات بمجرد الخروج من الاتحاد الأوروبي بغية جذب اوساط الأعمال.

وقالت لاذاعة كلاسيك "ما أراه اليوم في المملكة المتحدة هو ارتفاع في الإنفاق العام. إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مكلف حتى قبل أن يبدأ".

وأضافت "لست متأكدة من ان أولويات المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي ستكون خفض الضرائب".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت إنها ستعرض على الشركات أدنى ضريبة تفرضها دول مجموعة العشرين بعد بريكست، وذلك في خطاب ألقته في 26 ايلول/سبتمبر في نيويورك.

وشددت لوازو أيضا على ان "الاتفاق الجيد" حول الطلاق لا يزال "ممكنا" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لكن "الوقت ينفد".

وأضافت "سيكون عدم التوصل الى اتفاق أفضل دائما من صفقة سيئة مع البريطانيين الذين لن يدافعوا عن شركاتنا".

من المتوقع أن تتوصل لندن وبروكسل إلى اتفاق قبل القمة الأوروبية في 18 و 19 تشرين الاول/اكتوبر لتنظيم الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي لكن المفاوضات ما تزال متعثرة.

وتطرح الحكومة الفرنسية الأربعاء في مجلس الوزراء مشروع قانون يهدف إلى سد الثغرات القانونية في حالة عدم التوصل الى اتفاق حول مغادرة الفرنسيين للمملكة المتحدة أو البريطانيين الذين يعيشون في فرنسا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب