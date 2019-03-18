هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 05:39 م

وزيرة الجيوش الفرنسية فلوارانس بارلي بعد الاجتماع الوزاري الأسبوعي في قصر الإليزيه في باريس في 20 شباط/فبراير 2019

نبهت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في واشنطن الاثنين الى أن الاوروبيين يريدون تطوير دفاعهم لانهم يتساءلون ما إذا كان التزام الولايات المتحدة حيال حلف شمال الاطلسي "دائما".

وقالت بارلي "اشعر بالقلق من مقولة مفادها أن صلابة الحلف الاطلسي مشروطة بأن يشتري الحلفاء هذا العتاد أو ذاك".

وكانت تلقي خطابا في مجلس الحلف الاطلسي في واشنطن قبل ان تلتقي نظيرها باتريك شاناهان في البنتاغون وتبحث معه المشاركة الفرنسية في القوة الدولية التي تريد الولايات المتحدة إبقاءها في شمال شرق سوريا لضمان القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية.

وفي إشارة ضمنية الى الرئيس دونالد ترامب، اضافت بارلي "حين سمع الاوروبيون، في تموز/يوليو الفائت في حلف شمال الاطلسي، أنه إذا لم تبلغ نفقاتهم العسكرية 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي فإن الولايات المتحدة +ستسلك طريقها الخاص+، لم يشعروا بالاطمئنان".

واضافت الوزيرة الفرنسية "على التحالف ألا يكون مشروطا والا فهو ليس تحالفا. إن بند التضامن في حلف الاطلسي اسمه المادة الخامسة وليس المادة إف-35"، في إشارة الى المقاتلة الجديدة للجيش الاميركي التي تريد واشنطن أن يشتريها الاوروبيون على حساب المقاتلات المصنعة في أوروبا.

واوضحت أنه بسبب كل ذلك، "بدأ (الاوروبيون) يستعدون"، مدافعة عن مبادرة الدفاع الاوروبية التي تثير استياء واشنطن.

وبالنسبة الى الوجود العسكري الفرنسي في سوريا، قالت بارلي "ندرس بامعان العرض الاخير للولايات المتحدة لجهة إبقاء وجود أميركي بالتعاون مع بعض الشركاء الاجانب".

واضافت "حتى الان، لسنا متأكدين"، لافتة الى أنها تريد مناقشة الامر بعمق مع نظيرها الاميركي.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك