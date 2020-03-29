هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2020 11:13 ص

وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية اميلي دو مونشالان تغادر قصر الإيليزيه بعد جلسة للحكومة في 26 شباط/فبراير 2020

قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية اميلي دو مونشالان الأحد إنّه يتعين على روسيا والصين عدم استخدام المساعدة التي يأتون بها في سياق الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي كوفيد-19، "أداة" لغايات "دعائية".

وقالت الوزيرة في مقابلة مع محطة "فرانس إنتر" الإذاعية وصحيفة "لو موند" ومحطة "فرانس تلفزيون"، إن "التضامن لا يمكن أن يستخدم أداة".

وتابعت "من الأسهل أحيانا القيام بالدعاية و(إظهار) الصور الجميلة واستغلال ما يحصل".

وأضافت "أنا أحدّثكم عن الصين وروسيا".

والصين التي يبدو أنها تمكّنت من احتواء الوباء على أراضيها، وروسيا، متّهمتان بالسعي لاستغلال المساعدات التي تقدّمانها، بخاصة للدول الأوروبية في الدعاية لنظاميهما.

وأرسلت بكين تسعة خبراء صينيين متخصّصين بفيروس كورونا المستجد وأطنانا من المساعدات الصحية إلى روما في 12 آذار/مارس.

بدورها تستغل روسيا من خلال إرسالها خبراء متخصّصين في الفيروسات إلى إيطاليا وتوجيهها الانتقادات للاتحاد الأوروبي، "قوتها الناعمة" للتضليل، بحسب معارضيها.

وأشارت الوزيرة إلى أن فرنسا ساعدت الصين عندما كانت بؤرة للوباء، وقالت "في مرحلة معينة كانت الصين بحاجة إلينا (...) أرسلنا 56 طنا من التجهيزات إلى الصين"، في إشارة إلى مساعدة أوروبية.

واعتبرت الوزيرة أنه لا يجب الدخول في "حسابات" و"استغلال"، لأن ذلك سيكون "معيبا".

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